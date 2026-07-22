miércoles 22  de  julio 2026
POLÉMICA

Hija menor de Angelina y Brad presenta solicitud legal para quitarse el apellido Pitt

En los documentos presentados por Vivianne alegó que su deseo responde a motivos personales, y la vista de esta petición fue fijada para el 2 de noviembre

Angelina Jolie y su hija Vivianne.&nbsp;

Angelina Jolie y su hija Vivianne. 

Captura de pantalla/Youtube/E! NEws
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Vivienne, hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt, presentó una solicitud ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para cambiar legalmente su nombre de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie. De esta manera, la joven busca seguir los pasos de sus hermanos.

Según informa la revista ¡HOLA!, los mellizos Knox y Vivienne cumplieron 18 años el 12 de julio, edad que le permite a la joven iniciar este trámite.

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El magazine señala que en los documentos presentados por Vivianne alegó que su deseo responde a motivos personales, y la vista de esta petición fue fijada para el 2 de noviembre.

La decisión de Vivianne no sorprende, pues en mayo de 2024, en el programa del musical The Outsiders, Vivienne se presentó solo con el apellido de su madre.

Hermanos unidos

Los hijos de la expareja han dejado claro su postura tras el divorcio, proceso que inició en 2016 y llegó formalmente a su fin el 31 de diciembre de 2024 cuando los actores llegaron finalmente a un acuerdo.

Sin embargo, la tensión entre las partes se ha mantenido pues Pitt insiste en una batalla legal contra Jolie por la venta de su participación en la bodega francesa Château Miraval. La demanda contra la intérprete de Maléfica fue presentada en 2022, en medio del proceso de divorcio, alegando que Jolie había incumplido un acuerdo previo según el cual ninguno vendería su participación sin el consentimiento del otro.

Ante el conflicto, los hijos mayores comenzaron a presentarse en algunos espacios sin el apellido Pitt. Pero fue en 2024 cuando Shiloh, la primera hija biológica de los actores, cambió legalmente su nombre a Shiloh Jolie.

A esta decisión se unieron Zahara, de 21, y Maddox, de 24, se encuentran actualmente en pleno proceso para eliminar 'Pitt' de su apellido, con vistas programadas para el 28 de septiembre y el 14 de septiembre, respectivamente.

Pax y Knox son los únicos hijos de la expareja que aún no dan el paso para cambiar su nombre.

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