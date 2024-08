En el festival Hera las mujeres son las protagonistas

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival Hera HSBC (@festivalherahsbc)

Pese a estos avances, la desigualdad de género persiste dentro y fuera de la industria de la música. De acuerdo a un estudio de la Universidad del Sur de California de 2023, de 164 artistas que aparecieron en la lista Hot 100 Billboard de fin de año, 64,6% eran hombres, el 34,8% mujeres y el 0,6% de género no binario. En Estados Unidos, menos del 25% de los artistas de los grandes festivales son mujeres, de acuerdo a cifras recolectadas por la organización Book More Women.

En Hera, que en su primera edición reunió a más de 48.000 asistentes, las mujeres estaban arriba del escenario y en importantes funciones tras bambalinas como productoras, ingenieras de sonido y más. Es algo que Itzel González, promotora del festival, y Ximena Sariñana, cantautora, creadora y directora del comité de Hera querían destacar con el evento.

“¡Gracias de verdad a todas, y todos ustedes por venir y formar parte de este momento único e histórico aquí en la Ciudad de México!", dijo Sariñana a un público que la recibió con aplausos y gritos durante su actuación.

Hera no solo fue una celebración de talento femenino, sino que mostró la diversidad de las artistas con propuestas innovadoras, inclusivas y, a veces, políticas.

La cantante afro-colombiana Lido Pimienta aprovechó el escenario para hablar sobre su país y el mundo. Con un pañuelo palestino, conocido como kufiya, trenzado en el cabello, la cantante pidió por una Palestina libre.

Momentos más tarde, la cantautora chilena Francisca Valenzuela mostró orgullosa su pancita de embarazada con un entallado y transparente vestido rojo, al tiempo que interpretaba temas como Ya no se trata de ti y Tómame.

Ivan Huerta, de 28 años, destacó el ambiente del festival. “Me encanta, de hecho me siento más en confianza en que son puras mujeres, por la comunidad LGBT", señaló el joven, quien iba acompañado por amigos de la comunidad. “Para mí es increíble que haya un festival para ellas y para todos”.

En una carpa con aire de discoteca, la gente esperaba con anticipación a la rapera trans puertorriqueña Villano Antillano.

Vestida totalmente de cuero negro, empezó con las letras icónicas de Super Hoe, de su nuevo álbum Miss Misogyny, que celebra a las mujeres raperas. Otras canciones como CamGirl . !!! y ¡Hello Kitty! la veían bailando en sincronía con su DJ y MC. Para la artista, el hecho de estar en México era algo especial.

“¡Villana, hermana, ya eres mexicana!”, gritaban los fans. Villano Antillano sonrió y dijo a la multitud: “Cuando subimos una, subimos todas”. La rapera dijo amar especialmente a la tierra mexicana. "...por mis hermanas transexuales mexicanas, eso es mi lazo profundo con México”.

Aunque la lluvia empezó caer duro en la tarde, no impidió que el público acudiera al escenario principal para ver Kesha.

Tras casi una década de batalla legal con el productor musical Dr. Luke, la cantante estadounidense de 37 años está de vuelta con una nueva confianza. Esa misma década coincide con el tiempo desde la primera visita de Kesha a México.

“Hace 10 años, cuando me presenté por primera vez, tenía miedo de que la gente fuera a juzgarme”, dijo. “Pero me han juzgado por todo desde entonces”.

“Gracias por estar a mi lado durante los años más duros de mi vida”, dijo más tarde, antes de interpretar su nuevo tema JOYRIDE, su primer sencillo independiente después de romper con el sello de Dr. Luke.

La animada canción pop resonó entre los fans mientras ella descorchaba una botella de champán y rociaba el alcohol sobre el público.

Kesha, quien subió al escenario con una falda plateada que simulaba un bolso, estuvo acompañada por bailarines masculinos e interpretó canciones populares como Timber y We R Who We R.

Demi Lovato también estaba feliz de estar de vuelta en México, un país que no visitaba desde hace siete años, y se sintió libre de mostrar su lado vulnerable a sus seguidores.

Uno de los momentos más poderosos fue su interpretación de Anyone, una canción acerca de la desesperanza que había dejado de entonar por años, pero que retomó por los testimonios de sus seguidores acerca de cómo ha resonado con ellos. Los fans corearon cada palabra de la letra.

Otras canciones destacadas fueron La La Land, Sorry Not Sorry, y una nueva colaboración con el grupo regional mexicano Grupo Firme llamado Chula donde la cantante experimentó algunas letras en español.

La artista Mexicana-Cubana Camila Cabello presentó temas de su nuevo álbum C,XOXO con un escenario que simulaba un parque con juegos infantiles y una pista para hacer acrobacias con bicicletas BMX. Cabello interpretó temas nuevos como I LUV IT, Twentysomethings y June Gloom. Destacó los primeros años de su vida, cuando residía en la Ciudad de México.

“Aquí se conocieron mi mamá y mi papá, así que prácticamente sin esta ciudad yo no existiría", dijo.

Para cerrar la noche, el grupo Colombiano Bomba Estéreo, encabezado por la vocalista Liliana Saumet, trajo su mezcla ecléctica de cumbia, reggaeton y electro-pop para un viaje psicodélico lleno de colores fosforescentes.

Saumet vio el festival como un espacio especial en donde, se celebra algo que hace falta: la energía femenina, así lo dijo antes de cantar Me Duele. Con una falda con los colores del arcoiris saltó y bailó por el escenario con canciones como Fuego y Soy yo.

Las Villa, Evanescence y Danna Paola fueron otras de las artistas que se presentaron en el día.

