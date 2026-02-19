jueves 19  de  febrero 2026
POLÉMICA

Directora de la Berlinale desmiente censura a cineastas pro-Gaza

El festival de cine "defiende la libertad de expresión dentro de los límites establecidos por la ley alemana", declaró la Tricia Tuttle

La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, se dirige a los medios en una conferencia de prensa sobre la edición 2025 del Festival de Cine de Berlín.&nbsp;

La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, se dirige a los medios en una conferencia de prensa sobre la edición 2025 del Festival de Cine de Berlín. 

AFP/ John MacDougall

BERLÍN.- La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, negó el miércoles que el festival censure a los cineastas propalestinos como afirman más de 80 actores y directores, entre ellos Javier Bardem y Tilda Swinton, en una carta abierta publicada la víspera.

El festival de cine "defiende la libertad de expresión dentro de los límites establecidos por la ley alemana", declaró en una entrevista con la revista Screen.

Lee además
Una persona pasa junto a un cartel iluminado del 76.º Festival Internacional de Cine de Berlín, «Berlinale», en la Potsdamer Platz, el 11 de febrero de 2026.
POLÉMICA

Estrellas de cine condenan silencio de La Berlinale sobre Gaza
Una persona pasa junto a un cartel iluminado del 76.º Festival Internacional de Cine de Berlín, «Berlinale», en la Potsdamer Platz, el 11 de febrero de 2026.
ARTES VISUALES

La Berlinale inicia edición 2026 promoviendo la libertad artística

El martes, más de 80 actores y directores firmaron una declaración, coordinada por el grupo "Film workers for Palestine", que condena el "silencio" del festival de cine de Berlín sobre el "genocidio de los palestinos".

También acusan a la Berlinale de "censurar a artistas que se oponen al genocidio en curso perpetrado por Israel contra los palestinos en Gaza".

Tuttle dice estar "en profundo desacuerdo con las desinformaciones presentadas, afirmaciones inexactas sobre la Berlinale que no se basan en ninguna prueba o que son anónimas".

Origen

La polémica se desató después de que el presidente del jurado Wim Wenders dijera el jueves que el cine debe "quedar al margen de la política", de la que es su "opuesto".

El momento "no es bueno en absoluto para el festival" y "realmente difícil" para su equipo porque "no se habla de estas magníficas obras de los cineastas como se debería", lamenta la estadounidense.

La Berlinale comprende "la profundidad de la ira y la frustración ante los sufrimientos de los habitantes de Gaza", pero también representa "a muchas personas que viven en Alemania y que desean una comprensión más compleja de la posición de Israel que la que quizás tenga el resto del mundo en este momento", matiza Tuttle.

Debido a su responsabilidad histórica en la Shoah, Alemania es uno de los principales aliados de Israel en el mundo, lo que le vale numerosas críticas, especialmente considerando la situación en la Franja de Gaza.

En el canal Welt TV, el ministro de Cultura Wolfram Weiner, cuyo gobierno financia el festival, defendió a Wim Wenders y Tricia Tuttle por considerar que "dirigen la Berlinale de manera muy equilibrada".

"La libertad de opinión implica también que a veces tengamos el derecho de no decir nada. (...) La Berlinale no es una oenegé con cámara y puesta en escena", añadió.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Carlos III reacciona al arresto de su hermano el expríncipe Andrés

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

Bad Bunny protagoniza "Porto Rico", drama épico dirigido por Residente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
MEDIDAS

EEUU renueva emergencia que autoriza interceptar embarcaciones rumbo a Cuba

De izq. a der., Raúl Guillermo Rodríguez Castro; un miembro de la escolta del dictador cubano Raúl Castro Ruz, y su hijo Alejandro Castro Espín.
EEUU

Marco Rubio habría sostenido diálogo secreto con nieto de Raúl Castro, asegura Axios

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

Te puede interesar

El expresidente Donald Trump en un mitin de campaña.
Comicios de medio mandato

Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

Acorde con las estadísticas, más de 55.000 menores de 18 años son abusados sexualmente en Estados Unidos cada año.
JUSTICIA

Diócesis católica de EEUU pagará 180 millones de dólares para resolver demandas por abusos sexuales

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro. video
Venezuela

El "Pollo" Carvajal acusa a Nicolás Maduro de ser el responsable de la represión de las protestas en Venezuela