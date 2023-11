En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

Según HOLA.COM, la intérprete de Hello y Rich Paul estarían planificando su boda.

Adele, de 35 años, y Rich Paul, de 41, iniciaron su relación sentimental en 2021. La confirmación del romance ocurrió cuando la cantante británica se divorció de Simon Koncecki.

Pareja de Rihanna va a juicio por disparar a un viejo amigo

El rapero estadounidense A$AP Rocky irá a juicio próximamente por haberle disparado a uno de sus viejos amigos, con quien fundó el colectivo de hip-hop del que toma su apodo, dictaminó un juez de Los Ángeles esta semana.

El cantante de 35 años, que tiene dos hijos con Rihanna y cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers, se declaró inocente en este caso que se remonta a noviembre de 2021 por agresión con un arma semiautomática.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez reaparecen juntos

Ante los rumores de separación, los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez reaparecieron nuevamente juntos. El encuentro fue publicado por la artista en sus redes sociales donde aparece junto a sus hijos y el cubano.

"Amores míos", escribió Elizabeth Gutiérrez en su cuenta de Instagram, donde se ve a la familia posar frente a un castillo.

Tras 19 años de relación sentimental, William Levy confirmó su separación con la actriz y modelo de ascendencia mexicana a finales de enero de 2022. Pero hasta ahora ninguno de los dos han dicho que regresaron.

Los Rolling Stones vuelven de gira y empiezan en Estados Unidos

Los Rolling Stones, liderados por Mick Jagger, de 80 años, y Keith Richards, que los cumplirá en diciembre, anunciaron esta semana una gira en 2024 tras el lanzamiento de su último álbum Hackney Diamonds.

El tour, por el momento, solo abarca Estados Unidos y Canadá, con 16 ciudades programadas entre el 28 de abril de 2024 en Houston (Texas) y el 17 de julio en Santa Clara (California).

Hasta ahora, no se ha anunciado una gira en Europa. La última en el continente fue en 2022.

Precuela de The Hunger Games acapara taquillas en su fin de semana de estreno

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes encabezó los cines en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana de estreno con 44 millones de dólares en ventas de taquilla, según estimaciones de los estudios.

Fue un fin de semana ajetreado en los cines previo al Día de Acción de Gracias y había mucho para elegir, pues el público tuvo The Marvels, que cayó en picada un 78% en su segundo fin de semana, así como los estrenos a nivel nacional de la cinta familiar Trolls World Tour, la comedia de fútbol de Taika Waititi Next Goal Wins y la película de terror Thanksgiving.