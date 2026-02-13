El cantante y actor panameño Rubén Blades durante una actuación en el Festival Noches del Botánico el 13 de julio de 2023, en Madrid (España).

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos : noticias , tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

El cantautor Rubén Blades, galardonado con múltiples premios, entre ellos el Grammy, anunció que el 2027 será su último año activo en giras musicales, pues desea instalarse de manera permanente en Panamá, a más tardar en 2028.

CINE Llega a las salas de cine "Whistle", la nueva apuesta por el terror paranormal

RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

"He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos", escribió Blades.

El intérprete de Pedro Navaja o Decisiones afirmó que este 2026 visitará Europa con la banda de Roberto Delgado, la única con la que se presenta en esta etapa de su carrera, para darse "el gusto de estar con ellos allá, una última vez".

Lea más aquí.

Muere James Van Der Beek

James Van Der Beek, famoso por sus roles en Dawson's Creek y Varsity Blues, falleció este 11 de febrero a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal en etapa 3. La noticia fue confirmada por su esposa, Kimberly Van Der Beek, en un breve comunicado en Instagram.

A Van Der Beek le sobreviven también seis hijos con Kimberly: Olivia, de 15 años, Joshua, de 13, Annabel, de 12, Emilia, de 9 años y medio, Gwendolyn, de 7, y Jeremiah, de 4.

El actor hizo público su diagnóstico en noviembre de 2024, cuando concedió una entrevista a la revista People. La enfermedad, dijo entonces, le había sido diagnosticada en agosto de 2023.

Lea más aquí.

Rosalía revela decepción amorosa

Rosalía, recientemente, compartió en el podcast Special People Club, una vivencia que la hizo abrir los ojos respecto a un ex.

Durante la charla con la presentadora Esty Quesada, conocida como Soy una Pringada, la cantante española abordó que por años estuvo saliendo con un hombre al que describió como un código morse emocional, debido a que la comunicación con el sujeto en cuestión no era clara.

Aunque el romance no llegó a buen puerto, Rosalía accedió a verse con su ex una semana después de haber terminado. En el encuentro, hubo un acercamiento íntimo, y luego de ese momento que el hombre expuso un comentario que la hizo darse cuenta que él no era el indicado.

Lea más aquí.

Shakira actuará en la playa de Rio

Siguiendo los pasos de Madonna y Lady Gaga, la superestrella colombiana Shakira dará un megashow gratuito en mayo en la playa de Rio de Janeiro, confirmaron este miércoles las autoridades de la ciudad brasileña.

Shakira protagonizará el evento Todo mundo no Rio. El anuncio pone fin a semanas de suspenso y rumores sobre el artista principal que traería esta edición.

El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, había despertado curiosidad con la publicación en redes de videos creados con inteligencia artificial que lo mostraban junto a Shakira, y también a Britney Spears, Bono, Beyoncé, Justin Bieber o Rihanna.

Lea más aquí.

Britney Spears vende catálogo musical

Britney Spears ha vendido todo su catálogo musical a la editorial musical Primary Wave por una cifra millonaria. Trascendió que la negociación entre la Princesa del Pop y la organización se cerró el 30 de diciembre de 2025, pero no fue hasta ahora que se hizo pública la estrategia financiera de la intérprete.

Según lo reseñado por TMZ y Rolling Stone el acuerdo tuvo un valor de 200 millones de dólares, una de las negociaciones más grandes de la industria musical.

Ahora Primary Wave es propietaria de éxitos como Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic, Gimme More, Womanizer, Circus, Stronger, Lucky, Till The World Ends, entre muchos otros de la destacada trayectoria de Britney.

Lea más aquí.