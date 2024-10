En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Es un hecho: la fanaticada de Shakira podrá cantar a todo pulmón los éxitos de la colombiana en vivo, pues la intérprete confirmó la gira Las mujeres ya no lloran world tour en algunos países de Latinoamérica.

"Mi gente, nos vemos pronto. Para tener el primer acceso a las entradas, regístrate en Shakira.com #LMYNLWorldTour", escribió la cantante en redes sociales, al mostrar las primeras fechas de su recorrido por el continente.

Por ahora, Las mujeres ya no lloran world tour cuenta paradas en Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México; siendo el primer concierto el 11 de febrero en el Estadio Nilton Santos.

De acuerdo con www.shakira.com, sitio oficial donde se pueden adquirir los boletos, la preventa iniciará el martes 8 de octubre a las 10:00 a.m. hora local, de cada país; a excepción de México, que será a partir de las 2:00 p.m.

Millie Bobby Brown comparte fotografías de su boda con Jake Bongiovi en Italia

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han compartido en redes sociales las fotografías de su boda en Italia; específicamente en la finca Villa Cetinale, ubicada en Florencia.

Si bien la actriz y el modelo, hijo del cantante Jon Bon Jovi, se comprometieron en abril luego de tres meses de relación, y se casaron en una ceremonia íntima a las pocas semanas; una fuente advirtió a a The Sun que las celebridades planeaban una segunda celebración más grande en Italia para finales de año.

Recientemente, la protagonista de la serie de Netflix Stranger Things reveló las fotografías de esta segunda unión, en donde se le puede ver a ambos luciendo sus trajes nupciales en diferentes lugares de la finca. "Forever and always, your wife", escribió. Para la ocasión, Millie lució varios vestidos, como es común en las novias actualmente.

Christian Nodal es hospitalizado de emergencia

El exponente del regional mexicano fue dado de alta tras haber sido hospitalizado de urgencia, presuntamente por una infección estomacal. Nodal canceló su presentación en el Palenque de Pachuca Hidalgo (México) debido a la emergencia de salud.

El artista, junto a su equipo, emitió un comunicado en el que explicaba que debido a problemas de salud no podía cumplir con el compromiso programado. Sin embargo, alentó a sus fanáticos a conservar las entradas del concierto, pospuesto para el 14 de octubre.

Aún se desconoce la causa de la presunta infección, pero recientemente Nodal había explicado que se mantenía en una dieta más sana debido a que en el pasado el consumo de carne generó que sus triglicéridos se elevaran.

En medio de su hospitalización, los rumores no se han hecho esperar y muchos alegan que Nodal no tiene control con la bebida, y que Pepe Aguilar sometió a una gran presión al joven de 25 años tras la publicación de la canción Cuídemela bien.

Justicia británica inhabilita a Naomi Campbell en la gestión de fondos benéficos

Un nuevo escándalo envuelve a la modelo británica Naomi Campbell, pues trascendió que la organización benéfica Fashion for Relief, que la top model fundó en 2005, presenta una gestión financiera inadecuada, según una investigación de la la Charity Commision, una entidad no ministerial que regula las organizaciones benéficas en Inglaterra y Gales.

Según los documentos revelados, apenas el 8,5% del dinero recaudado ha sido destinado a causas humanitarias contra la pobreza; mientras que la mayor parte del capital fue desviado para gastos personales de la modelo y de otros fideicomisarios, lo que ha desencadenado que Campbell enfrente un juicio.

La revista ¡HOLA! reseñó que entre 2016 y 2022, los encargados de la fundación gastaron dos millones de euros en hospedajes de lujo, entre ellos uno en Cannes, Francia; también se desviaron fondos para tratamientos de spa y vuelos privados.

En este mismo sentido, trascendió que Bianka Hellmich, fideicomisaria de la organización, recibió aproximadamente 290.000 libras esterlinas (385.000 dólares) de fondos no autorizados por servicios de consultoría.

Ante el escándalo, la justicia inhabilitó a la modelo por cinco años; Hellmich recibió una condena de nueve años y Veronica Chou, otra fideicomisaria de Fashion for Relief, fue sentenciada a cuatro años.

120 personas acusan a Sean "Diddy" Combs por delitos sexuales

Un abogado dijo esta semana que representa a 120 acusadores que han presentado denuncias por una conducta sexual inapropiada contra Sean "Diddy" Combs, el magnate del hip hop que está a la espera de un juicio por cargos de tráfico sexual.

El abogado de Houston, Tony Buzbee, dijo que espera que las demandas se presenten el próximo mes. Buzbee describió a las víctimas como 60 hombres y 60 mujeres, y que 25 de las personas a las que representa eran menores de edad al momento de los supuestos delitos.

Después de la conferencia de prensa del abogado en Texas, una abogada de Combs dijo que su cliente no puede abordar todas las acusaciones sin mérito en lo que se ha convertido en un circo mediático imprudente.

Combs, de 54 años, está encerrado en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn desde que se declaró inocente el 17 de septiembre de cargos federales por usar su poder y prestigio para inducir a víctimas femeninas a tener contacto sexual estando drogadas.