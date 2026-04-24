La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Taylor Swift agrega otro logro a su currículum. Spotify celebró su 20.º aniversario revelando los artistas, canciones y álbumes más reproducidos de todos los tiempos. Swift, de 36 años, encabeza la lista de artistas con más reproducciones en la historia de la plataforma.

La cantante de Opalite cuenta actualmente con más de 101 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que la convierte en la sexta artista más popular del mundo en la plataforma.

El segundo artista más escuchado de todos los tiempos en Spotify es Bad Bunny, seguido de Drake, The Weeknd y Ariana Grande.

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Madonna ofrece recompensa por atuendo que usó en Coachella

Madonna ofrece una recompensa para recuperar el icónico atuendo que lució en su sorpresiva aparición en el festival Coachella como artista invitada de Sabrina Carpenter.

"Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales; la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", denunció la artista en Instagram.

La Reina del Pop comentó que tanto el corsé como las botas y la chaqueta eran prendas que había recuperado de su vestuario de 2006.

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Zoë Kravitz enciende rumores de compromiso con Harry Styles

Un anillo en el dedo anular de Zoë Kravitz fue suficiente para que en las redes sociales se especule sobre un posible compromiso entre la actriz y el cantante Harry Styles, con quien mantiene un romance desde el verano de 2025.

Las imágenes fueron publicadas por el tabloide The Sun y muestra a la hija del rockero Lenny Kravitz paseando con el intérprete en las calles de Londres. En su mano izquierda, Zoë sostiene un vaso de café que deja ver un anillo de oro en el dedo anular.

En medio del revuelo que ha causado la especulación, ni Kravitz ni Styles se han pronunciado al respecto.

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Aseguran que Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi están juntos

En las últimas semanas Kendall Jenner y Jacob Elordi han sido vistos interactuando en diversos eventos, lo que ha levantado las sospechas sobre un posible romance. Sin embargo, lo que parecía solo especulación parece haber sido confirmado por una fuente cercana a los famosos.

“Han estado saliendo y conociéndose mejor durante los últimos meses”, le dijo una fuente a la revista People.

Aunque ni la modelo ni el actor han abordado los rumores al respecto, lo cierto es que fue su presencia en Coachella lo que exponenció las sospechas.

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Rihanna posa para W Magazine junto a su hija Rocki

La hija de Rihanna, con tan solo siete meses, podría estar siguiendo los pasos de su madre en el mundo de la moda. La artista de Anti, y Rocki Irish, protagonizaron la portada de la revista W, marcando así el debut de la pequeña en una revista.

Al compartir la imagen en Instagram, Rihanna felicitó a su compañera de portada, añadiendo en tono de broma que su hija, fruto de su relación con A$AP Rocky, llegó al set y opacó a su mamá.

"¡Chicas de portada! ¡La pequeña Rocki lo dio todo en su primera portada! ¡Llegó al set y opacó a su mamá!", escribió la cantante.

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