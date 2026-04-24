viernes 24  de  abril 2026
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

AFP/Chandan Khanna
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Taylor Swift, la más escuchada en Spotify

Lee además
Exhibición en honor al legado de Celia Cruz. 
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más
ricardo de montreuil seduce en un viaje culinario con mistura video
CINE

Ricardo de Montreuil seduce en un viaje culinario con "Mistura"

Taylor Swift agrega otro logro a su currículum. Spotify celebró su 20.º aniversario revelando los artistas, canciones y álbumes más reproducidos de todos los tiempos. Swift, de 36 años, encabeza la lista de artistas con más reproducciones en la historia de la plataforma.

La cantante de Opalite cuenta actualmente con más de 101 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que la convierte en la sexta artista más popular del mundo en la plataforma.

El segundo artista más escuchado de todos los tiempos en Spotify es Bad Bunny, seguido de Drake, The Weeknd y Ariana Grande.

Lea más aquí.

Madonna ofrece recompensa por atuendo que usó en Coachella

Madonna ofrece una recompensa para recuperar el icónico atuendo que lució en su sorpresiva aparición en el festival Coachella como artista invitada de Sabrina Carpenter.

"Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales; la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", denunció la artista en Instagram.

La Reina del Pop comentó que tanto el corsé como las botas y la chaqueta eran prendas que había recuperado de su vestuario de 2006.

Lea más aquí.

Zoë Kravitz enciende rumores de compromiso con Harry Styles

Un anillo en el dedo anular de Zoë Kravitz fue suficiente para que en las redes sociales se especule sobre un posible compromiso entre la actriz y el cantante Harry Styles, con quien mantiene un romance desde el verano de 2025.

Las imágenes fueron publicadas por el tabloide The Sun y muestra a la hija del rockero Lenny Kravitz paseando con el intérprete en las calles de Londres. En su mano izquierda, Zoë sostiene un vaso de café que deja ver un anillo de oro en el dedo anular.

En medio del revuelo que ha causado la especulación, ni Kravitz ni Styles se han pronunciado al respecto.

Lea más aquí.

Aseguran que Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi están juntos

En las últimas semanas Kendall Jenner y Jacob Elordi han sido vistos interactuando en diversos eventos, lo que ha levantado las sospechas sobre un posible romance. Sin embargo, lo que parecía solo especulación parece haber sido confirmado por una fuente cercana a los famosos.

“Han estado saliendo y conociéndose mejor durante los últimos meses”, le dijo una fuente a la revista People.

Aunque ni la modelo ni el actor han abordado los rumores al respecto, lo cierto es que fue su presencia en Coachella lo que exponenció las sospechas.

Lea más aquí.

Rihanna posa para W Magazine junto a su hija Rocki

La hija de Rihanna, con tan solo siete meses, podría estar siguiendo los pasos de su madre en el mundo de la moda. La artista de Anti, y Rocki Irish, protagonizaron la portada de la revista W, marcando así el debut de la pequeña en una revista.

Al compartir la imagen en Instagram, Rihanna felicitó a su compañera de portada, añadiendo en tono de broma que su hija, fruto de su relación con A$AP Rocky, llegó al set y opacó a su mamá.

"¡Chicas de portada! ¡La pequeña Rocki lo dio todo en su primera portada! ¡Llegó al set y opacó a su mamá!", escribió la cantante.

Lea más aquí.

Temas
Te puede interesar

Kidd Voodoo y Pablo Alborán estrenan "Dando vueltas"

Hallan sin vida a expropietario de la mansión de la película "Home Alone"

Nacho: "Queremos que Venezuela vuelva a ser lo que un día fue"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, en el tribunal federal en Nueva York.
JUSTICIA

Defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores queda a cargo de abogados públicos

El fiscal general interino Todd Blanche.
Seguridad

EEUU quiere reinstaurar pelotones de fusilamiento para la ejecución de los "criminales más peligrosos"

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental.    
CONTROVERSIA

Hija de Michael Jackson reacciona contra filme biográfico sobre el cantante

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.
MERCADOS

Los precios del petróleo caen por posibles nuevas negociaciones en Medio Oriente

Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026.
ENCUENTRO REGIONAL

Cumbre de alcaldes de las Américas se desarrolla en Doral con participación de unos 100 líderes municipales

Te puede interesar

El portaaviones más grande y poderoso del planeta, el USS Gerald Ford
LA CASA BLANCA

No es sólo Irán, EEUU construye un Nuevo Orden Mundial

Por Leonardo Morales
Migrantes de países como Turquía, Jordania, Guatemala, Nicaragua, China e India, que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos por Jacumba Hot Springs, California, esperan ser atendidos por agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza.
¿Batalla en el Supremo?

Corte federal bloquea orden de Trump que veta a migrantes irregulares solicitar asilo en la frontera

El fiscal general interino Todd Blanche.
Seguridad

EEUU quiere reinstaurar pelotones de fusilamiento para la ejecución de los "criminales más peligrosos"

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DECIDEN

Miami-Dade aprueba construcción de 524 viviendas en antiguo campo de golf en Calusa tras años de polémica

Imagen muestra el letrero de bienvenida a la capital de Pakistán.
MEDIO ORIENTE

Representantes de EEUU viajan a Pakistán para diálogo con régimen de Irán