Christian Nodal continúa hospitalizado y señalan a Pepe Aguilar como el responsable

Aún se desconoce la causa de la presunta infección, pero recientemente Nodal había explicado que se mantenía en una dieta más sana debido a que en el pasado el consumo de carne generó que sus triglicéridos se elevaran.

En medio de su hospitalización, los rumores no se han hecho esperar y muchos alegan que Nodal no tiene control con la bebida, y que Pepe Aguilar sometió a una gran presión al joven de 25 años tras la publicación de la canción Cuídemela bien.

Excesos y tensión familiar

En el programa Sale el Sol, el periodista Gustavo Adolfo abordó la situación y comentó que sus fuentes le aseguran que Christian toma bebidas alcohólicas durante sus conciertos, tanto tras bambalinas como en el propio escenario. Además, mantiene un ritmo acelerado por la dinámica de su gira.

"Trae demasiado trabajo; subirte a los aviones, bajarte de ellos. El trabajo, el esfuerzo. Y, también, mucha gente ayer me decía: ‘Es que toma mucho cuando trabaja’. Tiene 25 años, pero finalmente eso afecta", comentó.

No obstante, en el programa Ventaneado aseguraron que la nueva canción de su suegro, Pepe Aguilar, pudo haber sido una causa importante en el padecimiento de Nodal.

En el magazine, Mónica Castañeda aseveró que el cantante había presentado problemas gástricos y que los compromisos laborales afectaron su salud. Por su parte, el presentador Ricardo Manjarrez señaló que la estocada final habría sido la composición que Aguilar estrenó la semana pasada.

"¿Pero sabes de dónde dicen que viene esta tensión? Del nuevo sencillo que sacó Pepe, donde afirman que le está tirando con todo, diciéndole que se llevó a su hija, que ojalá la cuide porque él cambia de mujer como de calcetines, entonces que eso no le cayó bien", comentó.

"Voy a ser muy claro: haz las cosas bien. Porque para forajidos, mijo, aquí no es. Y sé que es fácil ser cab..., yo mismo estuve en esa situación. Pero es más hombre el que se queda y perdón si me pongo un poco un rudo, es que me dio el gane un chamaco suertudo", reza la canción.

La presunción nace luego de que la madre de Christian Nodal publicara en sus historias de Instagram el comunicado de la cancelación del concierto que su hijo tenía pautado y escribió: #CuidemeloBien Que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”.

Las palabras han sido tomadas por los internautas como un mensaje para Aguilar.