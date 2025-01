En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Drake demanda a Universal Music

El rapero Drake presentó una demanda contra su sello discográfico, Universal Music Group, alegando que la publicación y promoción por la compañía de un tema de Kendrick Lamar, crítico con él, constituye difamación y acoso.

Universal, discográfica de ambos artistas, negó las acusaciones.

El año pasado, los dos raperos intercambiaron una serie de canciones acusatorias en las que Lamar asestó el mayor golpe con Not Like Us, nominada a los Grammy y líder de las listas de éxitos.

En su demanda, el artista canadiense de 38 años, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, afirma que Universal le traicionó al promocionar la canción con frases que le acusan de pederastia.

Adamari López comparte objetivos para este 2025

Adamari López está lista para hacer frente a todo lo que trae el 2025. La presentadora y actriz está enfocada en mantener algunos hábitos que le ayuden a lograr los objetivos que se propuso.

En una entrevista que concedió a Mezcal TV, la boricua compartió que desea continuar con la terapia, una herramienta que no solo la ha ayudado en momentos difíciles, también la ha motivado a seguir creciendo personalmente.

La mujer de 53 años enfatizó que trabajar en sí mismo es no solamente ser la mejor versión, sino también en conocerse y aceptarse.

En este sentido, Adamari también señaló que este paso le permitirá saber elegir al hombre adecuado.

Anahí responde a acusaciones de trampa

Anahí regresó a la televisión mexicana, tras 15 años alejada de la pantalla, como una de las panelistas del reality ¿Quién es la máscara? de TelevisaUnivision.

Sin embargo, fue señalada de hacer trampa en el show, luego de que lograra adivinar el mayor número de famosos que se escondían detrás de los disfraces.

Ante los señalamientos, Anahí se pronunció aseverando que tomaría medidas legales y que estaba en contacto con Televisa para aclarar lo ocurrido.

Posteriormente, TelevisaUnivision emitió un comunicado en el que informó que durante la temporada del programa hubo personas que actuaron de forma errónea y que ya han sido sancionadas, negaron las acusaciones contra la cantante y agradecieron su disposición para mediar el conflicto.

Se rumora que Elizabeth Gutiérrez tiene nuevo romance

Al parecer Elizabeth Gutiérrez le está dando una oportunidad al amor. Según información del programa Hoy Día, la actriz está saliendo con un empresario dominicano.

Los presentadores del programa matutino de Telemundo aseguran que la modelo mexicoamericana ha dejado atrás sus años de relación con el actor cubano William Levy.

Aunque no se dio a conocer la identidad del presunto nuevo amor de Gutiérrez, Chicky BomBom aseguró que el hombre está vinculado al sector de turismo.

Kate Middleton informa que está en remisión

La princesa de Gales anunció que el cáncer que padece está en remisión, tras haber visitado, junto a su esposo, el príncipe William, el hospital oncológico de Londres en el que fue tratada.

"Es un alivio ahora estar en remisión y sigo centrado en la recuperación", publicó en Instagram, junto a una foto de su visita al Royal Marsden Hospital.

Kate Middleton, que cumplió 43 años el 9 de enero, visitó el hospital londinense para agradecer al personal médico y mostrar su apoyo a los pacientes.

Durante la visita, elogió el extraordinario trabajo realizado en el centro.