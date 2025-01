Anahí responde a las acusaciones de trampa en el reality "¿Quién es la máscara?"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

En una publicación de la revista TVyNovelas se informa que presuntamente Danna Vázquez, representante de la intérprete, obtuvo documentos privados del programa en el que se daban a conocer las identidades de los participantes. El magazine señala que la mujer entregó los papeles a Anahí para que pudiera reconocer a los concursantes y así evitar que fuera ridiculizada o humillada en su regreso a la televisión.

"Ambas han actuado de manera indebida, realizando actividades que en los Estados Unidos y en México son equiparables a fraude", reza el artículo de la revista mexicana.

Además, la publicación señala que Miguel Ángel Fox, productor de este programa, solicitó al departamento legal y de auditoría del canal una investigación formal para saber si en efecto Anahí y su representante violaron los acuerdos del programa.

Reacciones

Danna Vásquez rechazó la publicación de TVyNovelas y aseveró que lo expuesto es falso.

"El día de hoy, la revista TVyNovelas difunde de manera irresponsable un señalamiento en mi contra que resulta completamente FALSO. Dicha información carece de toda lógica y verosimilitud, ya que jamás tuve acceso a la identidad de las personalidades que participaron en el programa ¿Quién es la máscara? ni tampoco a información confidencial de dicho programa. Afirmar que obtuve esos datos ilícitamente constituye una grave acusación que no tiene sustento ni lógica, y que además carece de pruebas".

Por su parte, Anahí se pronunció en sus historias de Instagram aseverando que también tomará medidas legales, pues se le está dañando su reputación.

"Que se me quiera culpar a mí de un error de ese tamaño es totalmente injusto y no pienso quedarme callada. Es mi derecho de salvaguardar mi nombre y reputación. Mi equipo jurídico ya analiza ejercer las acciones necesarias. Más allá de ser artista, soy mujer y soy mamá de dos niños chiquitos y no voy a parar hasta que esta injusticia se aclare".

Posteriormente, la actriz emitió un comunicado en el que reiteró que se encuentra en contacto con Televisa para aclarar lo ocurrido.

"Esta temporada en la cual yo participé fue un rotundo éxito, al romperse récords de métricas que llegaron a quintuplicar las cifras logradas en la temporada anterior con más de 2,100 millones de vistas en redes sociales. Estoy en comunicación con Televisa Univision para aclarar cualquier situación que involucre a mi persona, así como para salvaguardar mi reputación y carrera artística de cuatro décadas, años a través de los cuales, ustedes bien lo saben, siempre me he conducido con total rectitud y profesionalismo. Nunca he tenido nada que ocultar y esta no es la excepción”, enfatizó.

Asimismo, expuso que Vásquez no es su representante, al tiempo que agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han brindado.

"También les informo que no tengo representante, trabajo con diferentes personas en la industria, sin exclusividad. Ni Danna Vázquez ni su agencia (Prensa Danna) serán mis representantes artísticos, ni mediáticos, y no tengo planeado apoyarme en ellos para futuros proyectos profesionales. Para Danna, el mayor de los éxitos en su vida profesional y personal".

Postura de TelevisaUnivision

En medio de la polémica, Televisa también se pronunció y mostró su apoyo a Anahí.

"Derivado de las discusiones públicas y mediáticas que han surgido sobre el programa ¿Quién es la Máscara? que coproducimos con EndemolShine Boomdog, mismo que en México y Estados Unidos se ubicó como una de las emisiones más exitosas en 2024; informamos que: Tras emprender una investigación interna por una filtración indebida de información relacionada con la sexta temporada de ¿Quién es la Máscara?, que transmitimos entre octubre y diciembre de 2024, hemos dado por terminada la relación laboral con un community manager de esta producción. Contra ésta y otras personas se llevan a cabo diversas acciones de índole legal", reza un comunicado difundido por la cadena.

Asimismo, agradecieron a Anahí su disposición para buscar una solución en medio del conflicto y resaltaron que la actriz y cantante siempre ha tenido una aptitud profesional intachable.

"Tenemos una relación de más de 40 años con Anahí, a lo largo de los cuales siempre ha mostrado respeto y cariño a su casa: TelevisaUnivision. A ella le reconocemos, de siempre, un comportamiento y desempeño profesional en su trayectoria artística, logrando con ello un programa muy exitoso. Dejando en claro que no habrá proceso legal o demanda alguna en su contra, en ninguna jurisdicción".

No obstante, se enfatizó que durante la temporada hubo personas que actuaron de forma errónea y agradecieron EndemolShine Boomdog por el apoyo en las decisiones tomadas.

"A toda nuestra audiencia le reiteramos que en TelevisaUnivision no toleramos ni toleraremos ningún comportamiento irregular y que nuestra primera prioridad son ustedes", concluye la misiva.