Se rumora que Elizabeth Gutiérrez tiene un romance con empresario dominicano

FAMOSOS William Levy sobre Elizabeth Gutiérrez: "He callado por proteger a mis hijos"

Aunque no se dio a conocer la identidad del presunto nuevo amor de Gutiérrez, Chicky BomBom aseveró que el hombre está vinculado al sector turismo.

"Ya a mí me contaron todo, es muy poderoso. El empresario tiene que ver con el área del turismo de República Dominicana, por eso la hemos visto a ella viajar constantemente para allá", añadió la presentadora dominicana. "La cosa va viento en popa, estoy feliz porque ella se lo merece", comentó Chicky BomBom.

Por su parte, Carlos Calderón celebró que la actriz pueda rehacer su vida.

"(Ella) es buenísima onda, es bellísima, tiene una carrera intachable".

Levy niega la reconciliación

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se reencontraron en Año Nuevo para dar la bienvenida al 2025 junto a sus hijos, Christopher y Kailey, en Colorado.

Al difundirse las imágenes, las especulaciones sobre una posible reconciliación surgieron. Sin embargo, el cubano no quiso darle largas al asunto y confirmó en una entrevista que concedió a Jordi Martin de El gordo y la flaca que no ha regresado con la madre de sus hijos.

"No he vuelto con Elizabeth Gutiérrez, ni voy a volver, no pasa por mi cabeza. Quiero estar con mis hijos, estoy soltero", dijo el paparazzo español.