En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

"El News Group Newspapers (NGN) de Murdoch presentó sus disculpas a Harry por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados instruidos por el grupo", dijo el letrado del príncipe Harry en el Tribunal Superior de Londres, al añadir que le pagarán una compensación sustancial.

El juicio por las acusaciones del príncipe debía haber comenzado el martes, pero esa primera jornada fue suspendida después de que un abogado del magnate australiano señalara que Harry estaba muy cerca de aceptar un acuerdo económico con la editorial.

Blake Lively responde a video difundido por defensa de Justin Baldoni

Justin Baldoni dio un paso más en su demanda contra Blake Lively. La defensa del actor difundió un video de la grabación del filme It Ends With Us junto a un comunicado en el que buscan demostrar que el también director de la película tuvo un comportamiento profesional en set.

El material, del que Lively comentó sentirse incómoda, muestra a ambos durante una escena de baile. En ella, según la actriz, Baldoni le acaricia el cuello y le dice: "Hueles muy bien". Eso, comentó la esposa del también actor Ryan Reynolds, le causó incomodidad.

La respuesta del equipo de abogados de Lively no tardó en llegar, asegurando que el video presentado solo sustenta sus acusaciones de acoso.

"Justin Baldoni y su abogado pueden pensar que este último movimiento los posiciona favorablemente, pero el video en sí mismo es incriminatorio", señaló el escrito. "Cada uno de estos actos fue improvisado por el Sr. Baldoni sin discusión previa, consentimiento o la supervisión de un coordinador de intimidad. No solo era su coprotagonista, sino también el director, jefe de estudio y supervisor de la Sra. Lively".

Seguidores de Dua Lipa en Chile ingresan al hotel donde se hospeda la cantante

Dua Lipa fue sorprendida por un grupo de fanáticos que lograron burlar la seguridad del hotel cinco estrellas en el que se encontraba hospedada durante su estancia en Santiago de Chile, ciudad que visitó para grabar un anuncio de la marca Yves Saint Laurent, de la que es embajadora.

Aunque la información de su paradero en la ciudad sudamericana era confidencial, se supo que la intérprete albanobritánica de 29 años se hospedó en el Ritz-Carlton.

"Todo fue caótico cuando ella llegó, con fanáticos desesperados por verla", dijo una fuente al diario británico The Sun.

El informante explicó que cuando Dua Lipa llegó a su habitación, esta fue abordada de manera efusiva. Luego de que las personas fueran obligadas a salir del recinto, la seguridad del hotel halló a otros seguidores de la cantante en los ascensores y escondidos en diferentes áreas.

Carolina Sandoval revela cómo bajó de peso después del divorcio

En los últimos días, a Carolina Sandoval se le ha visto en redes sociales con menos peso; incluso, algunos relacionan el cambio físico como respuesta al divorcio que enfrenta la periodista venezolana desde finales de noviembre.

Ante las especulaciones y rumores, la presentadora reveló a People En Español cuál ha sido el método que ha aplicado para verse más delgada.

"La papaya, estoy en el reto de la papaya, es una cosa espectacular, se los he dicho hace tiempo. Desde mi gastritis hasta acá, mi peso ha sido algo muy llamativo porque la gente cree que es algo más. Lo único que es es disciplina, ejercicio cardiovascular en la mañana, mucha agua y la alegría, el peso que uno se quita de encima y el buen descanso", contó la venezolana a la revista.

"La gente ve un cambio brutal, pero tiene que ver con un cambio en todo sentido: alimenticio, emocional, del sistema nervioso. La inflamación se salió de mi vida, ya no tengo nada que le impacte a mis hormonas", añadió, al indicar que su cambio de estilo de vida comenzó en septiembre de 2023.

Beso entre Melania y Donald Trump genera controversia

Unos de los temas que ha dado de qué hablar sobre la investidura del 47° presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido el atuendo y estilismo que llevó la nueva primera dama, Melania, para la ceremonia de juramentación en el Capitolio en Washington DC.

En redes sociales, muchos han sido los comentarios y contenidos que hacen eco al sombrero azul marino con franja blanca que usó la exmodelo. Pieza que impidió a la pareja presidencial darse un beso cuando el primer mandatario fue llamado para entrar a la sala para juramentarse.

"Primero el glamour y después celebramos", "Me encanta el porte de ella, toda una primera dama", "Por eso se puso ese sombrero", son parte de las opiniones que expresaron los cibernautas en cuentas como las de Telemundo y Univision.

Cabe destacar que Melania Trump asistió a la investidura de su esposo con un conjunto de abrigo y falda azul marino del diseñador Adam Lippes, combinado con un sombrero de ala ancha que le ocultaba la mirada.