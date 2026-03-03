Presentadora de "Today", Savannah Guthrie, deja flores en el hogar de su madre

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida

MIAMI.- La presentadora de Today, Savannah Guthrie, visitó junto a su hermana Annie Guthrie y su cuñado Tommaso Cioni, el hogar de su madre, Nancy Guthrie, propiedad ubicada en Tucson, Arizona. La visita de la familia se realizó a propósito de cumplirse un mes de la desaparición de la mujer de 84 años.

En imágenes compartidas por News Nation, se aprecia a la familia dejando flores en un memorial improvisado cerca del buzón de la casa, mientras se abrazaban.

Guthrie fue vista por última vez el sábado 31 de enero a las 9:50 p.m. en el garaje de la propiedad.

La familia reportó la desaparición de la octogenaria el 1 de febrero, luego de que no se conectara a un servicio religioso virtual.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NewsNation (@newsnationnow)

Investigación

Desde entonces, su desaparición ha acaparado titulares y tanto el FBI como la oficina del Sheriff del condado de Pima han viralizado imágenes de la cámara de seguridad, las cuales muestra a un hombre enmascarado acechando la vivienda e intentando tapar la cámara.

Aunque no han dado con el paradero de Nancy, Chris Nanos, jefe de policía, dijo a NBC News el 20 de febrero que la investigación continúa. "En términos de pistas, creo que sigue creciendo", señaló el oficial, admitiendo que, aunque desearía resultados inmediatos, este tipo de procesos requieren tiempo para arrojar respuestas concretas.

Desde la desaparición, Savannah y su familia han compartido videos rogando por el pronto retorno de su madre, exponiendo la agonía que padecen y aseverando que la mujer de 84 años necesita de medicinas para controlar una patología.

Asimismo, han ofrecido el pago de un millón de dólares a quienes tengan información que permitan dar con la ubicación de Nancy y los responsables de su desaparición.

Por otra parte, el FBI ofrece 100.000 dólares.

"Sabemos que puede que ya haya ido con el Señor que ama... y si es así, lo aceptaremos. Pero necesitamos saber dónde está. Necesitamos que vuelva a casa", dijo la presentadora de Today en un video.