Príncipe Harry enfrenta nuevo juicio contra tabloides

El príncipe Harry, duque de Sussex, habla en el escenario durante la Cumbre Dealbook 2024 del New York Times en Jazz at Lincoln Center el 4 de diciembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

El hijo menor del rey Carlos III, de 40 años, en un juicio que podría durar varias semanas, acusa entre otras cosas a News of the World, que dejó de publicarse en 2011, y a The Sun, de utilizar detectives para obtener información sobre su vida privada.