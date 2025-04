En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

"Disfrutando todas las actividades; increíble organización, la verdad. Muy contentos, muy bien hecho. Todo muy bien. Muchísimas gracias", señaló la actriz rusa.

Al ser cuestionados sobre si asistían como pareja, Medina prefirió responder sobre su perspectiva del espectáculo. "Es un evento que es un orgullo para México y como mexicanos nos sentimos muy agradecidos de que sigan organizando temas de primer nivel. Muchas gracias", dijo la personalidad de internet.

Difunden imágenes de la princesa Leonor en bikini durante su paso por Montevideo

La revista Diez Minutos publicó imágenes de la princesa Leonor en bikini, las primeras fotografías de este tipo que se difunden de la heredera al trono de España, durante una jornada de descanso en su paso por Montevideo, Uruguay, con el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.

Las imágenes fueron captadas por un fotógrafo español, el 6 de marzo. Trascendió que durante tres semanas el paparazi estuvo negociando la venta del material.

Leonor protagoniza la portada del magazine. El retrato muestra a la princesa saliendo del mar luciendo un bikini azul con unos lentes de sol marrones, mientras lleva el cabello recogido.

Encuentro entre Piqué y misteriosa mujer reaviva rumores de separación de Clara Chía

El exfutbolistaGerard Piqué parece estar disfrutando de unos días en Miami con sus hijos. Sin embargo, una nueva controversia envuelve su vida amorosa, luego de ser visto con una misteriosa mujer en una heladería de la Capital del Sol, lo que ha llevado a internautas a especular sobre la posible separación de Clara Chía.

El video fue difundido en el programa En casa con Telemundo y aunque en las imágenes ninguna de las partes mantiene una actitud comprometedora, los rumores no se hicieron esperar.

Desde que trascendió que Piqué se haría cargo de Milan y Sasha mientras Shakira se encontraba de gira, la prensa informó que presuntamente Clara Chía no podría acompañarlo, pues debía seguir en Barcelona cumpliendo compromisos laborales en Kosmos.

Julio Iglesias emite comunicado ante especulaciones sobre su salud

Julio Iglesias reapareció esta semana para poner fin a las especulaciones sobre su posible retiro, luego de que el periodista y amigo cercano Carlos Herrera revelara en una entrevista a la emisora española COPE que el intérprete padece de osteoblastoma en la columna vertebral, un tumor benigno que compromete la capacidad de movimiento.

"Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… esta es la historia de siempre. A la gente le encanta hablar y a mí me encanta que hablen porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera, pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz", dijo el cantante en un contacto telefónico con la revista ¡HOLA!.

Julio Iglesias advirtió que estima a Herrera y que sus palabras no le han causado molestia; no obstante, consideró apropiado poner en contexto la situación y calmar a quienes se han preocupado por su estado.

"Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… pero sí tengo que matizar sus palabras. Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge (Inglaterra)", explicó.

Aleska Génesis acude a régimen de presentación y defiende su inocencia

Aleska Génesis continúa acaparando titulares en México, donde se encuentra retenida luego de que la investigación en su contra, por presuntamente estar vinculada a un robo de relojes de lujo, volviera a abrirse. Desde entonces, la modelo insiste en su inocencia y solicitó a las autoridades revisar el caso lo antes posible.

La petición de la venezolana se realizó desde un penal ubicado en Ciudad de México, al cual debe asistir cada 15 días como parte del acuerdo de su libertad condicional, puesto que su pasaporte le fue retenido y tiene prohibición de salida del país.

"Estoy cumpliendo con todo lo que se me ha pedido. Me han retenido el pasaporte, tengo que presentarme cada 15 días. Estoy abierta para que las autoridades y la nueva fiscalía puedan revisar la carpeta lo antes posible y vean todas las pruebas; las pruebas de mi inocencia porque esto es abuso de poder, violencia de género y no le deseo esto absolutamente a nadie", aseveró.

Una vez más, la influencer responsabilizó al empresario Javier Rodríguez Borgio de su situación.