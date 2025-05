En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

En el segundo día del juicio contra el intérprete de I'll Be Missing You, Ventura subió al estrado y confirmó que la relación inició en 2006, cuando ella tenía 19 años y Puff Daddy le ofreció un contrato con su sello Bad Boy Records.

La cantante expuso que fue durante el primer año de su romance, cuando ella ya había cumplido los 22 años, que el rapero la invitó a participar en los llamados freak offs. "Durante el primer año de nuestra relación, él propuso esta idea, este encuentro sexual que llamó voyeurismo, donde él me vería tener relaciones con un tercero, específicamente con otro hombre", declaró.

Cuando le preguntaron por qué accedió a ser parte de los encuentros, explicó que no creía que tuviera elección, pues el magnate controlaba muchos aspectos de su vida. "Buena pregunta. Quería hacerlo feliz", comentó. "No sabía qué podía significar un 'no' ni en qué podía convertirse un 'no'".

Ventura señaló que los encuentros podían prolongarse por días y para soportarlo, Combs le daba éxtasis o cocaína.

Asesinan a la tiktoker Valeria Márquez durante transmisión en vivo

La tiktoker mexicana Valeria Márquez fue asesinada, hecho que quedó registrado en video cuando la figura de las redes sociales se disponía a grabar contenido. El suceso ocurrió en una estética de Zapopan, en su país.

Márquez, de apenas 23 años de edad, fue alcanzada por disparos ejecutados por un hombre, quien no se vio en la grabación de la influencer, según destacaron testigos del feminicidio ocurrido el martes 13 de mayo.

La policía municipal arribó a la escena del crimen minutos después del asesinato para atender el llamado de emergencia. Paramédicos también llegaron al sitio; sin embargo, no pudieron hacer nada para salvar a la influencer, quien no presentaba signos vitales.

La Fiscalía de Jalisco está detrás de la investigación y recopila todos los testimonios posibles para poder dar con el autor.

Condenan a Gérard Depardieu a 18 meses de prisión por agresión sexual

La justicia condenó este martes a 18 meses de prisión en suspenso a la leyenda del cine Gérard Depardieu por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje en 2021, en el primer gran proceso en Francia con ecos del #MeToo.

El tribunal correccional de París siguió la solicitud de la fiscalía y condenó al actor de 76 años a 18 meses de prisión en suspenso y a dos años de inhabilitación a ser electo a cargos públicos, y ordenó inscribir su nombre en el registro de delincuentes sexuales.

El intérprete de más de 200 películas y series siempre ha defendido su inocencia y, aunque su abogado Jérémie Assous anunció la víspera que estaría presente en la lectura del veredicto, finalmente se ausentó.

Las acusaciones de agresiones sexuales a mujeres han sacudido la industria del cine en Francia y esta primera condena a Depardieu coincide con el inicio de la principal cita del sector: el Festival de Cine de Cannes.

Jennifer López sufre caída en ensayos de los American Music Awards

Jennifer López reveló en redes sociales que sufrió una caída durante los ensayos para la gala de entrega de los premios American Music Awards (AMAS), que se realizará el lunes 26 de mayo, en Las Vegas.

"Esto es lo que pasó durante los ensayos de los @amas", mostró López sobre el accidente, en un mensaje acompañado de una serie de fotos en las que expuso el duro golpe sufrido en el rostro y que dejó un moretón en la nariz.

La artista anunció que, tras la caída, se trasladó al consultorio del cirujano plástico Jason Diamond, quien debió atenderla para volver a sus labores de preparación para la premiación. "Gracias por arreglarme. Después de una semana y mucho hielo, estaré como nueva", aseguró JLo.

Kim Kardashian declara en tribunal de París sobre robo que sufrió en 2016

La estrella de telerrealidad Kim Kardashian declaró el martes ante un tribunal de París que temió por su vida cuando unos atracadores irrumpieron en el hotel donde se hospedaba en 2016 y le robaron a punta de pistola un millonario botín.

"Quiero dar las gracias a todo el mundo, en especial a las autoridades francesas, por permitirme testificar y contar mi verdad", declaró Kardashian al inicio de su comparecencia en una mediática audiencia, que terminó sobre las 18H30 (16H30 GMT).

"Estaba segura de que iba a morir esa noche", dijo la celebridad estadounidense, quien entre lágrimas y sollozos contó que les suplicó a sus agresores. "Les dije: 'pueden llevarse todo, pero tengo que poder volver a casa, tengo bebés, por favor'".

La influencer de 44 años llegó al tribunal en el centro de París vestida con un traje negro con hombreras, gafas de sol, un collar de diamantes y escoltada por su madre, Kris Jenner.

Investigan irregularidades en venta de boletos para conciertos de Bad Bunny en España

El Ministerio español de Consumo anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre el cobro de posibles recargos ilícitos en la venta por internet de entradas para los conciertos que Bad Bunny realizará en España en 2026.

"El ministerio, que no cita el nombre concreto de la compañía, va a investigar a una gran empresa gestora de tickets tras recibir denuncias de consumidores por el cobro de posibles recargos ilícitos en la venta online de entradas para los conciertos en España de un artista internacional", indicó un comunicado citado en AFP.

La investigación se inició, según la nota, después de que asociaciones de consumidores alertaran del cobro de recargos ilícitos durante el proceso de compra virtual, referidos a conceptos que habrían sido aplicados sin la debida transparencia, información previa suficiente o justificación adecuada.

Como parte de su gira mundial tras lanzar su sexto álbum Debí tirar más fotos, un homenaje a su Puerto Rico natal, Bad Bunny dará finalmente dos conciertos en Barcelona y 10 en Madrid en mayo y junio de 2026.