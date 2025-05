Salen a la luz detalles de la agresión de Sean "Diddy" Combs a Cassie

La fiscal presentó al jurado un episodio de los llamados freak-offs, en el que Combs ordenó a un escort masculino a orinar en la boca a Cassandra 'Cassie' Ventura. "Ella sentía que se estaba ahogando", comentó la fiscal citando el testimonio de Ventura.

Cassie será llamada a declarar en los próximos días como testigo clave, según informó The New York Times. La intérprete demandó a Combs en 2023 por abuso sexual.

La Fiscalía también presentó un video de vigilancia en el que se aprecia a Combs agrediendo físicamente a Cassie en un hotel de Los Ángeles, en 2016.

El trabajador sexual y un guardia de seguridad del hotel InterContinental en Century City expusieron cómo fueron testigos de las agresiones de Combs hacia Ventura.

Testimonio del escort

Daniel Phillip, un trabajador sexual, testificó en el primer día del juicio contra el magnate. Durante su declaración, el hombre señaló que le pagaron en reiteradas ocasiones para tener relaciones con Cassie, mientras Diddy se encontraba en la habitación y los observaba.

El testigo habló específicamente de un encuentro en el Hotel Gramercy Park de Manhattan, donde presuntamente había sido Cassie quien le pagó por tener sexo.

"Phillip dijo que Ventura le pidió un masaje con aceite de bebé, todo mientras Combs estaba en la habitación, vestido con una bata blanca, una gorra de béisbol y un pañuelo sobre la cara. Phillip dijo que Combs se presentó como alguien del negocio de la importación y exportación, aunque reconoció al magnate por su voz. Dijo que mientras tenía relaciones sexuales con Ventura, el magnate de la música se sentó en un rincón y se dio placer", reseñó la revista People.

Asimismo, el escort enfatizó que llegó a recibir hasta 6.000 dólares por encuentro, y que era Combs quien daba instrucciones a la pareja o los filmaba teniendo sexo.

Phillip también expuso que fue Ventura quien le solicitó que la orinara.

"Cassie fue quien me pidió que orinara sobre ella. Me preguntó si alguna vez lo había hecho y me dijo que lo hiciera", recordó.

Daniel confirmó que mantuvo las prácticas hasta que fue testigo de cómo Combs violentó a Cassie. Aseguró que escuchó como el rapero abofeteó a su entonces pareja, quien posteriormente salió corriendo.

Agresión en el hotel

Por otra parte, un guardia de seguridad del hotel InterContinental en Century City, Los Ángeles, subió al estrado al lunes y aseveró que Combs lo intentó sobornar luego de haber sido testigo de la agresión física a la que sometió a Ventura en 2016. El año pasado, CNN filtró el video de seguridad en el que se observa a P Daddy perseguir y agredir a Cassie.

Israel Florez, quien entonces se desempeñaba como guardia del recinto y hoy en día es agente del Departamento de Policía de Los Ángeles, señaló que tras recibir una llamada de auxilio de una huésped, subió al sexto piso donde se encontró al rapero vistiendo una toalla y sentado en una silla.

"Estaba encorvado, como con una mirada vacía... como una mirada diabólica, simplemente mirándome", dijo Florez, según la información recopilada por People.

Israel expuso que Combs le ofreció dinero para que no hablara sobre lo que había ocurrido, pero se negó a recibirlo.

Luego de que Ventura abandonara el hotel, Florez explicó que se dirigió nuevamente a la habitación del rapero junto a otro colega para recordarle la política del hotel. Sin embargo, el magnate intentó arrebatar el celular al otro guardia acusándolo de estar grabando la conversación.

Florez dijo que tuvo que inmovilizar al ganador del Grammy y exigirle que devolviera el celular de su compañero.