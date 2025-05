Fiscal general de Florida ordena retirar material "pornográfico" de las escuelas

“Hoy exigí que la Junta Escolar del Condado de Hillsborough elimine el contenido abiertamente sexual de sus aulas”, publicó el fiscal en su cuenta de X.

La Misiva

“Nuestra nueva Oficina de Derechos de los Padres garantizará que los padres puedan decidir cuándo presentarles a sus hijos determinados temas y que las escuelas se centren en la educación, no en el adoctrinamiento”, afirma el fiscal.

Uthmeier señala que los libros Call Me By Your Name y Jack of Hearts (And Other Parts) estaban disponibles en bibliotecas de escuelas secundarias. Aunque ahora figuran como “en revisión”, el fiscal manifiesta su preocupación por la existencia de otros textos igualmente explícitos, incluyendo a las bibliotecas de escuelas intermedias.

Base legal citada

El fiscal argumenta que las escuelas tienen la obligación constitucional y legal de garantizar una educación “segura y adecuada”, según el Art. IX, § 1(a) de la Constitución de Florida y los Estatutos de Florida 1001.32(1), 1006.28(2)(e) y 847.012 (2024).

La ley prohíbe materiales que contengan descripciones gráficas de actos sexuales explícitos que sean perjudiciales para menores, y que apelen de forma lasciva a impulsos sexuales; describan de forma ofensiva actos sexuales y carezcan de valor educativo, literario o científico para menores, dice el funcionario encargado de hacer cumplir las leyes del estado.

Uthmeier sostiene que los materiales citados incumplen esos criterios y violan también el propio manual de políticas del distrito escolar, que exige la selección de materiales que fomenten el conocimiento, la apreciación estética y los estándares educativos.

Ejemplos presentados por el fiscal

Para reforzar su argumento, el fiscal transcribe fragmentos explícitos de varios libros disponibles en las escuelas del condado. Entre ellos, destaca el siguiente pasaje del libro Choke de Chuck Palahniuk, traducido íntegramente al español:

“Nuestra mañana especial en el ahumadero, Miss Lacey estaba moviéndose sobre mi pene con la boca llena de saliva. Luego estábamos chupándonos la lengua, sudando y compartiendo babas, y se apartó para mirarme bien. En la tenue luz ahumada, esas grandes llamas de plástico estaban colgadas por todo el lugar. Ella simplemente estaba empapada, cabalgando mi mano, jadeando, y respirando entre palabra y palabra. Se limpia la boca y me pregunta si tengo protección. ‘Está bien’, le digo. ‘Es 1734, ¿recuerdas? El cincuenta por ciento de todos los niños morían al nacer’. Ella sopla un mechón de cabello de su cara y dice: ‘No me refería a eso’.”

“Lamo su pezón derecho, el centro de su pecho, su garganta, y luego estiro la boca hasta su oreja. Todavía bromeando con mis dedos empapados, le digo: ‘Entonces, ¿tienes alguna enfermedad civil que deba saber?’ Ella tira de mi trasero ancestral y se mete un dedo en la boca, y dice: ‘Creo en protegerme’. Y yo digo, ‘Eso está bien’. Le digo, ‘Podrían despedirme por esto’, y desenrollo un condón sobre mi pene.”

“Ella mete su dedo mojado en mi ano y me abofetea con la otra mano y dice: ‘¿Cómo crees que me sentí yo?’ Para evitar activar recuerdos, estoy pensando en ratas muertas, repollo podrido y letrinas, y le digo: ‘Lo que quiero decir es que el látex no se inventará por otro siglo’.”

Derecho de los padres a decidir

Uthmeier afirma que este tipo de material no posee propósito académico legítimo, representa un riesgo para el bienestar psicológico de los estudiantes, infringe los derechos fundamentales de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y viola tanto la legislación estatal como las políticas internas del distrito escolar.

Además, advierte que el contenido citado no contribuye al desarrollo educativo de los menores y carece de valor formativo, siendo solo "aventuras sexuales con menores" y no educación.

Recomendaciones y advertencias legales

Uthmeier exige la remoción inmediata de los materiales mencionados y una revisión completa del catálogo escolar para eliminar cualquier otro contenido que pueda infringir la ley. Declara que su oficina dará seguimiento al cumplimiento de estas directrices y considera posibles acciones legales si no se toman medidas correctivas.

“En última instancia, los padres de su distrito deberían poder confiar en que ustedes cumplen sus propias políticas publicadas.”

“Las escuelas deben centrarse en la educación, no en el adoctrinamiento —y ciertamente no en incursiones lúdicas en el aventurerismo sexual con menores.”, subrayó.

Por su parte, Díaz Jr., Comisionado de Educación de Florida, a quien se el remitió una copia del documento agradeció al fiscal en la plataforma X “ por apoyar nuestra petición de que se retire el material pornográfico de las escuelas del condado de Hillsborough. No hay excusa para que estos materiales estén disponibles para menores”.

También se les envió una copia de la carta a Ben Gibson, Presidente de la Junta Estatal de Educación y a Van Ayres, Superintendente del Distrito Escolar del Condado de Hillsborough.

Hillsborough es un condado ubicado en Florida Central, en la costa oeste del estado. Su población casi alcanza el millón de habitantes y su ciudad más emblemática es Tampa. En este condado hay unas 309 escuelas públicas a las que asisten 225.000 estudiantes.

