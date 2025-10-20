miércoles 22  de  octubre 2025
En otoño continúan las risas con Ruta Teatral

Por primera vez este año, la comunidad latina de Pembroke Pines disfrutará del clásico contemporáneo Monólogos de la Vagina, que continúa desafiando tabúes

Mijaíl Mulkay, Daniela Bascopé y Roxana García en la obra Taxi.

Mijaíl Mulkay, Daniela Bascopé y Roxana García en la obra Taxi. 

Cortesía/Ruta Teatral
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Fundación Ruta Teatral Miami continúa su temporada de otoño con experiencias que invitan a salir de la rutina, reconectar con la emoción de vivir y celebrar la magia del teatro. Cada función es una oportunidad para redescubrirnos a través de la risa, la empatía y la fuerza de las historias que nos unen como comunidad.

Taxi

El taxi más alocado de Miami sigue su recorrido final. Una comedia que ha hecho reír a toda la ciudad con una fórmula irresistible: un secreto, dos esposas y una avalancha de carcajadas. Escrita por Ray Cooney,adaptada y dirigida por el imparable Manuel Mendoza, Taxi es una oda a la risa como catarsis, a la locura de las dobles vidas y a ese caos delicioso que nos hace humanos.

Con un elenco integrado por Mijaíl Mulkay, Daniela Bascopé, Roxana García, Beta Mejía, Saúl Mauricio Mendoza y Karlos Anzalotta, esta producción ha conquistado al público con su ritmo vertiginoso, su humor ingenioso y su energía contagiosa.

Taxi se presenta en sus últimas funciones en el icónico Teatro Tower de la Pequeña Habana, los sábados a las 8:00 p.m. y domingos a las 5:00 p.m, día en el que tenemos boletos a precios especiales, para que la economía no sea una excusa para no regalarte un rato diferente y necesario de entretenimiento.

Monólogos de la vagina

Sobre la ola de éxito de Taxi, la Ruta Teatral se expande hacia Broward con un manifiesto de libertad que ha recorrido el mundo: Monólogos de la Vagina.

Por primera vez este año, la comunidad latina de Pembroke Pines vivirá este clásico contemporáneo que continúa desafiando tabúes y abriendo conversaciones necesarias sobre la mujer, la sensualidad y el poder de la palabra.

Alba Roversi, Rachel Cruz, Mónica Pasqualotto y Marisol Correa interpretan las voces de más de 200 mujeres que, desde distintas culturas, religiones y realidades, abren su historia sin filtros. Escrita por la periodista norteamericana Eve Ensler, esta pieza mantiene su vigencia tres décadas después de su estreno, incluso en tiempos donde la palabra “vagina” sigue siendo censurada en redes sociales por considerarse contenido sensible.

Monólogos de la Vagina se presentará en The Box Events Venue de Pembroke Pines, el viernes 24 y sábado 25 de octubre a las 8:00 p.m., ofreciendo dos únicas funciones cargadas de autenticidad, humor y reflexión.

Vive este otoño disfrutando de estas dos icónicas obras, las cuales presentan una historia que se cruza con la tuya, un espejo que recuerda que seguimos siendo una comunidad viva.

Quienes deseen asistir a las funciones de Taxi o Monólogos de la Vagina pueden adquirir sus entradas en www.ticketplate.com.

