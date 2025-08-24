Eros Ramazzotti presenta "Mi día preferido" y anuncia gira mundial

El lanzamiento de Mi día preferido será también la antesala del Una Historia Importante World Tour, que iniciará oficialmente el 14 de febrero de 2026

MIAMI.- El reconocido cantautor italiano Eros Ramazzotti regresa a la escena musical con el estreno de su más reciente sencillo, Mi día preferido (Il mio giorno preferito), disponible ya en todas las plataformas digitales bajo el sello Sony Music Italy y con licencia de Eventim Live International.

La canción, compuesta por Ramazzotti junto a Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA y Antonio Cirigliano, fue producida por CanovA y lanzada en versiones en italiano y en español. Se trata de un tema pop de espíritu contemporáneo que refleja un renacimiento emocional, donde lo cotidiano se transforma en algo especial y cargado de sentido.

El sencillo está acompañado por un videoclip dirigido por Giacomo Triglia, en el que un mosaico de rostros y gestos conecta la música de Eros con distintas emociones, mostrando cómo cada oyente vive la canción desde su propio mundo interior.

Como parte de este lanzamiento, el artista puso en marcha un concurso mundial exclusivo, accesible a través del presave del sencillo. El ganador obtendrá un pase especial para asistir a la World Tour Gala Première, programada para el 17 de octubre en el Ziggo Dome de Ámsterdam.

Con más de 80 millones de discos vendidos y más de 5 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, Ramazzotti reafirma su vigencia internacional y el respaldo de un público que lo ha acompañado durante más de cuatro décadas de trayectoria.

Una gira de cuatro etapas

El lanzamiento de Mi día preferido será también la antesala del Una Historia Importante World Tour, que iniciará oficialmente el 14 de febrero de 2026 en París, tras dos presentaciones exclusivas el 17 y 18 de octubre de 2025 en Ámsterdam.

El tour, producido y distribuido por Friends & Partners-Eventim y RadioRama, recorrerá 30 países de Europa, Norteamérica, Canadá y Latinoamérica, incluyendo presentaciones en los principales estadios de Italia a partir del 6 de junio de 2026.

Las entradas ya están disponibles en www.ramazzotti.com y www.friendsandpartners.it.