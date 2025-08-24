domingo 24  de  agosto 2025
MÚSICA

Eros Ramazzotti presenta "Mi día preferido" y anuncia gira mundial

El lanzamiento de Mi día preferido será también la antesala del Una Historia Importante World Tour, que iniciará oficialmente el 14 de febrero de 2026

El lanzamiento de Mi día preferido será también la antesala del Una Historia Importante World Tour, que iniciará oficialmente el 14 de febrero de 2026&nbsp;

El lanzamiento de Mi día preferido será también la antesala del Una Historia Importante World Tour, que iniciará oficialmente el 14 de febrero de 2026 

Cortesía/Prensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El reconocido cantautor italiano Eros Ramazzotti regresa a la escena musical con el estreno de su más reciente sencillo, Mi día preferido (Il mio giorno preferito), disponible ya en todas las plataformas digitales bajo el sello Sony Music Italy y con licencia de Eventim Live International.

La canción, compuesta por Ramazzotti junto a Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA y Antonio Cirigliano, fue producida por CanovA y lanzada en versiones en italiano y en español. Se trata de un tema pop de espíritu contemporáneo que refleja un renacimiento emocional, donde lo cotidiano se transforma en algo especial y cargado de sentido.

Lee además
Las obras de Balance revelan un tránsito hacia la serenidad, una reconciliación con la experiencia migratoria y la construcción de un nuevo paisaje
ARTES VISUALES

Marianela Pérez llega al Centro Cultural IMAGO con "Balance"
El festival reunirá durante cuatro semanas a nueve producciones teatrales de seis países: Argentina, Chile, España, México, Venezuela–EEUU y Estados Unidos 
ESCENA

Miami celebra el 39 Festival Internacional de Teatro Hispano

El sencillo está acompañado por un videoclip dirigido por Giacomo Triglia, en el que un mosaico de rostros y gestos conecta la música de Eros con distintas emociones, mostrando cómo cada oyente vive la canción desde su propio mundo interior.

Embed - Eros Ramazzotti - Mi día preferido (Official Video)

Como parte de este lanzamiento, el artista puso en marcha un concurso mundial exclusivo, accesible a través del presave del sencillo. El ganador obtendrá un pase especial para asistir a la World Tour Gala Première, programada para el 17 de octubre en el Ziggo Dome de Ámsterdam.

Con más de 80 millones de discos vendidos y más de 5 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, Ramazzotti reafirma su vigencia internacional y el respaldo de un público que lo ha acompañado durante más de cuatro décadas de trayectoria.

Una gira de cuatro etapas

El lanzamiento de Mi día preferido será también la antesala del Una Historia Importante World Tour, que iniciará oficialmente el 14 de febrero de 2026 en París, tras dos presentaciones exclusivas el 17 y 18 de octubre de 2025 en Ámsterdam.

El tour, producido y distribuido por Friends & Partners-Eventim y RadioRama, recorrerá 30 países de Europa, Norteamérica, Canadá y Latinoamérica, incluyendo presentaciones en los principales estadios de Italia a partir del 6 de junio de 2026.

Las entradas ya están disponibles en www.ramazzotti.com y www.friendsandpartners.it.

Temas
Te puede interesar

Montreal, vivirla en verano

Cazzu sorprende con sensual regreso a OnlyFans

Outfits "raros" desafían moda en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Informe Centro Nacional Huracanes, agosto 24, 2025.
CARIBE

Baja presión afecta a las Antillas Menores

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática

El mexicano Julio César Chávez Jr. llega a su combate de boxeo de peso crucero contra el estadounidense Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. Estados Unidos extraditó al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. a México tras su arresto en Los Ángeles y su acusación de vínculos con el narcotráfico, informó el Registro Nacional de Detenciones el 19 de agosto de 2025.
Boxeo

Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad juicio por nexos con narcotráfico en México

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante la reunión de líderes de Múnich organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Willard de Washington, DC, el 7 de mayo de 2025. video
DECLARACIONES

Vicepresidente de EEUU afirma que Rusia hizo "concesiones significativas" a Trump sobre Ucrania

Una señora en la puerta de entrada del tren a las playas del Este, en Cuba. 
REPORTAJE

Cuba, un país donde el absurdo supera nuestra imaginación

Te puede interesar

Una señora en la puerta de entrada del tren a las playas del Este, en Cuba. 
REPORTAJE

Cuba, un país donde el absurdo supera nuestra imaginación

Por IVÁN GARCÍA
El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática

Vista de Montreal desde Mon-Royal.
TURISMO

Montreal, vivirla en verano

La Princesa Leonor embarca en la fragata ‘Blas de Lezo’, a 14 de junio de 2025, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas Canarias (España).    video
ENTRENAMIENTO

Rigor militar, clases y simuladores de vuelo: Así se entrena la Princesa Leonor para pilotar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante la reunión de líderes de Múnich organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Willard de Washington, DC, el 7 de mayo de 2025. video
DECLARACIONES

Vicepresidente de EEUU afirma que Rusia hizo "concesiones significativas" a Trump sobre Ucrania