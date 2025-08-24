Cazzu sorprende con sensual regreso a OnlyFans

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.

MIAMI.- La cantante argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a OnlyFans, plataforma de contenido exclusivo por suscripción, en medio de un proceso de cambios personales y financieros tras polémica con Christian Nodal.

La artista reapareció con una publicación en Instagram donde escribió la frase provocadora: “I’m back bitches”, acompañada de una imagen sensual frente a un tocador, lo que de inmediato generó repercusión en redes sociales y medios de espectáculos.

Cazzu ya había incursionado en la plataforma en 2020, logrando ingresos estimados de 21 mil dólares mensuales con suscripciones que rondaban entre los 10 y 20 dólares. Ahora, en su relanzamiento, fijó la membresía en 10 dólares mensuales, apelando directamente a sus fanáticos más fieles.

El regreso coincide con un contexto de dificultades económicas tras la ruptura con Nodal, con quien comparte la crianza de su hija Inti, nacida en septiembre de 2023. Según trascendió, la artista había solicitado una pensión mensual de 135 mil dólares, pero el acuerdo legal fijó la cifra en 7 mil dólares, monto que ella considera insuficiente. Sin embargo, aseguró que no iniciará acciones judiciales inmediatas y que prefiere sostenerse por sus propios medios.

Libertad y autenticidad

“Me gusta usar poca ropa. Me encanta mi OnlyFans. Me encanta todo lo que hago y estoy orgullosa… No creo que la persona que soy tenga que ver con el prejuicio. El prejuicio de los otros sí es un problema, pero de los otros”, declaró en una entrevista reciente, defendiendo su postura como un ejercicio de libertad y autenticidad frente a las críticas.

El anuncio se produjo casi en paralelo a una entrevista concedida por Christian Nodal a Adela Micha, en la que el cantante habló de su nueva relación con Ángela Aguilar, hecho que avivó aún más la comparación mediática entre ambos.

La imagen de Cazzu en OnlyFans no solo ha reabierto el debate sobre la monetización de la sensualidad en la era digital, sino también sobre cómo las mujeres del entretenimiento utilizan estas plataformas para reforzar su independencia económica y su empoderamiento personal.