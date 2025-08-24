Marianela Pérez llega al Centro Cultural IMAGO con "Balance"

Las obras de "Balance" revelan un tránsito hacia la serenidad, una reconciliación con la experiencia migratoria y la construcción de un nuevo paisaje

MIAMI.- El próximo sábado 30 de agosto el Centro Cultural IMAGO abrirá sus puertas para presentar la exposición individual Balance, de la artista venezolana Marianela Pérez, bajo la curaduría de Katherine Chacón.

La muestra reúne un conjunto de obras que reflejan la evolución del lenguaje pictórico de Pérez, caracterizado en sus inicios por composiciones geométricas de gran intensidad cromática. En palabras de la curadora: "su pintura se construía a partir de triángulos en tensión que parecían proyectarse hacia fuera como una explosión interna”.

Multidisciplinaria en su práctica, con experiencia en pintura, escultura, collage, fotografía y medios digitales, Pérez presenta en Balance un proceso creativo que parte de fotografías tomadas tras su llegada a Miami, donde los atardeceres del sur de Florida se convirtieron en una forma de anclaje emocional frente al desarraigo migratorio.

Estas imágenes fueron luego intervenidas digitalmente y transformadas en estructuras visuales que dieron paso a nuevas composiciones sobre lienzo. Según explica Chacón, en esta etapa la artista encuentra una expresión más contenida: los colores se vuelven más suaves, las formas se separan y el lienzo revela zonas sin pintar, evocando la pausa necesaria para habitar el presente.

Las obras de Balance revelan así un tránsito hacia la serenidad, una reconciliación con la experiencia migratoria y la construcción de un nuevo paisaje que, poco a poco, se ha convertido en casa.

Trayectoria

Formada en Arte Comercial en Endicott College (Massachusetts) y en Diseño Ambiental en el Instituto de Diseño Villasmil de León (Caracas), Pérez ha desarrollado su carrera entre Venezuela y Estados Unidos, complementando su aprendizaje con estudios en pintura, técnicas aplicadas al acrílico y fotografía.

Su trabajo ha sido exhibido en Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra y España. Entre sus exposiciones individuales destacan las realizadas en Miami International Fine Arts –MIFA– (2023), Miami Dade College, Hialeah Campus (2022), Biblioteca SpanishRiver de Boca Ratón (2020) y la Galería Hernán Gamboa de la Humboldt International University (2019). Actualmente es artista residente en Arts Warehouse (Delray Beach, Florida).

La exposición Balance estará abierta al público desde el 30 de agosto hasta el 25 de octubre de 2025 en el Centro Cultural IMAGO, ubicado en 4028 SW 57th Ave, Miami. Los horarios de visita son: lunes de 2:00 a 6:00 p.m., martes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.