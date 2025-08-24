domingo 24  de  agosto 2025
ARTES VISUALES

Marianela Pérez llega al Centro Cultural IMAGO con "Balance"

Las obras de "Balance" revelan un tránsito hacia la serenidad, una reconciliación con la experiencia migratoria y la construcción de un nuevo paisaje

Las obras de Balance revelan un tránsito hacia la serenidad, una reconciliación con la experiencia migratoria y la construcción de un nuevo paisaje

Las obras de "Balance" revelan un tránsito hacia la serenidad, una reconciliación con la experiencia migratoria y la construcción de un nuevo paisaje

Cortesía/Prensa Marianela Pérez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El próximo sábado 30 de agosto el Centro Cultural IMAGO abrirá sus puertas para presentar la exposición individual Balance, de la artista venezolana Marianela Pérez, bajo la curaduría de Katherine Chacón.

La muestra reúne un conjunto de obras que reflejan la evolución del lenguaje pictórico de Pérez, caracterizado en sus inicios por composiciones geométricas de gran intensidad cromática. En palabras de la curadora: "su pintura se construía a partir de triángulos en tensión que parecían proyectarse hacia fuera como una explosión interna”.

Lee además
El lanzamiento de Mi día preferido será también la antesala del Una Historia Importante World Tour, que iniciará oficialmente el 14 de febrero de 2026  video
MÚSICA

Eros Ramazzotti presenta "Mi día preferido" y anuncia gira mundial
El festival reunirá durante cuatro semanas a nueve producciones teatrales de seis países: Argentina, Chile, España, México, Venezuela–EEUU y Estados Unidos 
ESCENA

Miami celebra el 39 Festival Internacional de Teatro Hispano

Multidisciplinaria en su práctica, con experiencia en pintura, escultura, collage, fotografía y medios digitales, Pérez presenta en Balance un proceso creativo que parte de fotografías tomadas tras su llegada a Miami, donde los atardeceres del sur de Florida se convirtieron en una forma de anclaje emocional frente al desarraigo migratorio.

Estas imágenes fueron luego intervenidas digitalmente y transformadas en estructuras visuales que dieron paso a nuevas composiciones sobre lienzo. Según explica Chacón, en esta etapa la artista encuentra una expresión más contenida: los colores se vuelven más suaves, las formas se separan y el lienzo revela zonas sin pintar, evocando la pausa necesaria para habitar el presente.

Las obras de Balance revelan así un tránsito hacia la serenidad, una reconciliación con la experiencia migratoria y la construcción de un nuevo paisaje que, poco a poco, se ha convertido en casa.

Trayectoria

Formada en Arte Comercial en Endicott College (Massachusetts) y en Diseño Ambiental en el Instituto de Diseño Villasmil de León (Caracas), Pérez ha desarrollado su carrera entre Venezuela y Estados Unidos, complementando su aprendizaje con estudios en pintura, técnicas aplicadas al acrílico y fotografía.

Su trabajo ha sido exhibido en Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra y España. Entre sus exposiciones individuales destacan las realizadas en Miami International Fine Arts –MIFA– (2023), Miami Dade College, Hialeah Campus (2022), Biblioteca SpanishRiver de Boca Ratón (2020) y la Galería Hernán Gamboa de la Humboldt International University (2019). Actualmente es artista residente en Arts Warehouse (Delray Beach, Florida).

La exposición Balance estará abierta al público desde el 30 de agosto hasta el 25 de octubre de 2025 en el Centro Cultural IMAGO, ubicado en 4028 SW 57th Ave, Miami. Los horarios de visita son: lunes de 2:00 a 6:00 p.m., martes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Temas
Te puede interesar

Montreal, vivirla en verano

Cazzu sorprende con sensual regreso a OnlyFans

Outfits "raros" desafían moda en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Informe Centro Nacional Huracanes, agosto 24, 2025.
CARIBE

Baja presión afecta a las Antillas Menores

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática

El mexicano Julio César Chávez Jr. llega a su combate de boxeo de peso crucero contra el estadounidense Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. Estados Unidos extraditó al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. a México tras su arresto en Los Ángeles y su acusación de vínculos con el narcotráfico, informó el Registro Nacional de Detenciones el 19 de agosto de 2025.
Boxeo

Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad juicio por nexos con narcotráfico en México

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante la reunión de líderes de Múnich organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Willard de Washington, DC, el 7 de mayo de 2025. video
DECLARACIONES

Vicepresidente de EEUU afirma que Rusia hizo "concesiones significativas" a Trump sobre Ucrania

Una señora en la puerta de entrada del tren a las playas del Este, en Cuba. 
REPORTAJE

Cuba, un país donde el absurdo supera nuestra imaginación

Te puede interesar

Una señora en la puerta de entrada del tren a las playas del Este, en Cuba. 
REPORTAJE

Cuba, un país donde el absurdo supera nuestra imaginación

Por IVÁN GARCÍA
El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática

Vista de Montreal desde Mon-Royal.
TURISMO

Montreal, vivirla en verano

La Princesa Leonor embarca en la fragata ‘Blas de Lezo’, a 14 de junio de 2025, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas Canarias (España).    video
ENTRENAMIENTO

Rigor militar, clases y simuladores de vuelo: Así se entrena la Princesa Leonor para pilotar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante la reunión de líderes de Múnich organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Willard de Washington, DC, el 7 de mayo de 2025. video
DECLARACIONES

Vicepresidente de EEUU afirma que Rusia hizo "concesiones significativas" a Trump sobre Ucrania