Esposa de Daddy Yankee muestra su alianza tras rumores de separación

El selfie de la esposa del cantante puertorriqueño fue noticia, en medio de diversas informaciones que apuntaban a problemas entre la pareja, la cual supuestamente estaba cerca del fin de su unión.

Los rumores comenzaron en octubre, luego de que la revista People confirmara que la pajera ya no se sigue en Instagram.

No obstante, ha llamado la atención algunos mensajes que la esposa del artista urbano compartió en ese entonces en su red social como: "En mi ‘curriculum’ voy a poner, experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas"; "No se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas"; "Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos".

Las declaraciones parecen confirmar que en la relación de más de dos décadas podría haber llegado a su fin; sin embargo, ni Mireddys ni Daddy Yankee han confirmado este hecho.

Ramón Luis Ayala Rodríguez (nombre de pila) y Mireddys contrajeron matrimonio el 20 de marzo de 1995 en Puerto Rico, y tienen tres hijos en común: Yamilette, Jesaaelys y Jeremy. Este año celebraron su vigésimo octavo aniversario.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daddy Yankee (@daddyyankee)

Presunto motivo de la separación

Otro mensaje mantuvo alerta a los seguidores del intérprete de Gasolina.

Se trata de una publicación de Jessaelys Ayala, quien en su cuenta de Instagram publicó una historia en la que escribió: "Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada".

Seguidamente compartió un selfie en el que su rostro se muestra con una expresión decaída.

Aunque se desconoce si existe o no un conflicto entre las partes, la revista People en Español reseñó que la pareja podría estar enfrentando una mala racha en su relación, la cual podría estar vinculada a la hija mayor del cantante, Yamilette Ayala.

Recientemente, El Cangri compartió un video en el que se le ve junto a su primogénita saltando al mar desde un yate. "I love you Yamilette. Dios es bueno y fiel", escribió.

People en Español reseñó que un programa de farándula de Puerto Rico informó que a Mireddys no le agrada la cercanía que su esposo tiene con su hija.

Sin embargo, una fuente a People destacó que la joven es bastante conservadora con su vida privada y que siempre ha mantenido una relación fuerte con su padre. "Yamilette siempre ha sido una chica privada. Es muy buena chica, (ella y su papá) llevan buena relación".