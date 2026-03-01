Brenda Navarrete celebra a la mujer con concierto en Miami

La cantante y percusionista cubana Brenda Navarrete posa en la redacción de DIARIO LAS AMÉRICAS.

MIAMI.- Brenda Navarrete celebra a la mujer con un concierto el sábado 7 de marzo en Miami.

La cantante y percusionista cubana subirá al escenario de ZeyZey con toda la energía y carisma que la caracterizan, en una noche que también marca el aniversario de un proyecto especial dedicado a la salsa.

Se trata de un espectáculo en el que la artista también honra el legado de grandes figuras de la música como Celia Cruz o Elena Burke.

“Es un concierto dedicado a la mujer. Empieza a las 10:30 de la noche, pero definitivamente nos vamos a extender hasta las 12. Para celebrarlo en ZeyZey, en Miami. Y además, es el aniversario de un proyecto que se llama Salsa Z, que defiende la música latina, específicamente la salsa”, anticipó Navarrete.

“Y por eso vamos a estar haciendo canciones en homenaje a mi artista favorita cubana, Celia Cruz, la Reina de la Salsa mundialmente. Este concierto va dedicado a ella, por supuesto, también otras figuras exponentes de la música cubana, como La Lupe, Celeste Mendoza. María Teresa Vera, Elena Burke. Vamos a hacer un montón de canciones. Tengo invitados. Que aún no voy a decir”, agregó sin revelar más detalles acerca de la presentación del próximo sábado en Miami.

“Lo voy a mantener en secreto, porque son invitados muy especiales. Y quiero mantenerlo así, guardadito”.

DIARIO LAS AMÉRICAS publicará próximamente la versión extensa de una entrevista a Brenda Navarrete.

Para boletos o más información sobre el concierto, visite el portal zeyzeymiami.com