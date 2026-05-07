jueves 7  de  mayo 2026
VIRAL

Billie Eilish y Nat Wolff debutan como pareja en estreno en Los Ángeles

Es la primera vez que los artistas posan juntos en un evento, pese a que la relación se comenta desde marzo de 2025

Billie Eilish asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Billie Eilish asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Amy Sussman / Getty Images via AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Billie Eilish y Nat Wolff ya no esconden su romance. La pareja posó por primera vez en el preestreno del filme de la galardonada intérprete Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D en el Village Theatre de Los Ángeles.

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La cantante, de 24 años, lució una camisa blanca, polo verde y falda negra, y posó sonriente junto a Wolff, de 31 años, quien llevó un traje marrón clásico sin corbata.

Es la primera vez que los artistas posan juntos en un evento, pese a que la relación se comenta desde marzo de 2025.

"En junio, unas imágenes tomadas en Venecia los mostraban besándose en un balcón, lo que terminó de confirmar el romance. Desde entonces, han mantenido un perfil bajo, aunque él ya la acompañó a los Premios Grammy de febrero de 2026, donde ella ganó el premio a Canción del Año por su balada acústica Wildflower. Entonces no posaron juntos en la alfombra, pero ya se les vio juntos dentro del recinto, compartiendo mesa y gestos de complicidad. Además, Wolff apareció en el videoclip de Chihiro, de Eilish, y su banda —en la que también toca su hermano, el actor Alex Wolff— abrió algunos conciertos de la gira Hit Me Hard and Soft, reforzando aún más su vínculo profesional y personal", reseña la revista ¡HOLA!.

¿Quién es Nat Wolff?

El actor y músico ganó popularidad en su adolescencia, cuando protagonizó la serie The Naked Brothers Band de Nickelodeon.

Posteriormente, continuó cosechando éxitos al ser parte de filmes como The Fault in Our Stars (2014), Paper Towns (2015) y Death Note (2017).

Además, como músico y compositor, mantiene una presencia activa en la escena alternativa de la música estadounidense.

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