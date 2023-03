"Everything" triunfa en los premios Film Independent Spirit

El actor estadounidense-vietnamita Ke Huy Quan sostiene el premio a la Mejor actuación de reparto en Everything Everywhere All at Once durante la 38 edición de los Premios Film Independent Spirit en Santa Mónica, California, el 4 de marzo de 2023.

SANTA MÓNICA.- La comedia de ciencia ficción Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) cosechó la noche de este 4 de marzo siete nuevos premios en los Spirit Awards del cine independiente, incluido el de Mejor película, antes de los Óscar el próximo fin de semana.

"Es demasiado. ¡Qué suerte tenemos!", declaró Daniel Scheinert, codirector del filme, al recibir el último premio de la velada.

Las actrices Michelle Yeoh y Stephanie Hsu así como el actor Ke Huy Quan también fueron premiados en categorías donde los artistas compitieron sin distinción de género, una primicia en la historia de la ceremonia.

"¡Michelle, le ganaste a un montón de hombres!", exclamó la actriz Jamie Lee Curtis, quien integra el elenco, al final de la ceremonia.

Los realizadores estadounidenses Daniel Scheinert y Daniel Kwan también obtuvieron los premios a mejor dirección y mejor guión, en tanto la película recibió el galardón a mejor montaje.

Esta cinta independiente, con un presupuesto de 25 millones de dólares, cuenta la historia de la dueña de una lavandería, interpretada por la actriz malaya Michelle Yeoh, quien, agobiada por sus líos administrativos con las autoridades fiscales, de repente se ve inmersa en universos paralelos.

El filme, que tuvo gran éxito de taquilla el año pasado con una recaudación de 100 millones de dólares en el mundo, recibió 11 nominaciones a los premios Óscar, que se entregarán el 12 de marzo, y está entre las favoritas.

“A veces se siente como que estamos en nuestra propia película”, dijo el cineasta Daniel Scheinert. “Que en algún momento nos van a sacar de esta broma y vamos a volver a nuestras propias vidas y diremos: ‘¡Oh!, no sería increíble eso?’”, agregó el director de Everything Everywhere All at Once.

