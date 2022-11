Premios Spirit: Films de Blanchett y Yeoh lideran nominaciones

Ambas producciones compiten por mejor película, junto a Women Talking, de Saray Polley.

Women Talking recibirá el prestigioso premio Robert Altman por dirección, dirección de casting y elenco.

Las tres películas despuntan en la carrera por los premios Óscar en marzo de 2023, una semana después de la ceremonia de los premios Spirit que se realiza en una playa de Los Ángeles.

Todo a la vez en todas partes ha recaudado 100 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en el mayor éxito de la distribuidora independiente A24.

La película surrealista sigue a una familia de inmigrantes chino-estadounidenses que atraviesan una auditoría de impuestos cuando son absorbidos en una batalla inter-dimensional para salvar el multiverso de un poderoso villano.

Tár sigue el ficcional auge y caída de una directora globalmente reconocida que no se detendrá por nada para avanzar en su carrera.

Women Talking, un drama sobre las mujeres en una colonia religiosa ultraconservadora que debaten cómo lidiar con abusos sexuales sistémicos, muestra un elenco con figuras como Claire Foy, Rooney Mara y Frances McDormand.

También compitiendo por la mejor película está la historia de amor canibal de Timothee Chalamet Hasta los huesos: Bones and All y el drama africano Our Father, the Devil.

Chalamet, sin embargo, no fue nominada en las categorías de actuación, al igual que Jennifer Lawrence ("Causeway") y Brendan Fraser, cuya aclamada producción The Whale se quedó por fuera de la premiación.

En contrapartida, las oscarizadas Blanchett y Yeoh fueron nominadas por su actuación, mientras que Mark Rylance (Hasta los huesos: Bones and All) y Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes) disputarán las categorías de reparto.

Las películas cuyos presupuestos superan los 30 millones de dólares no son consideradas en los premios Spirit, que reconocen a las producciones independientes.

Josh Welsh, presidente de Cine Independiente, dijo el martes que las nominaciones buscaban una visión única, original, provocativa, y una diversidad tanto dentro como fuera de la pantalla.

Por primera vez, los premios apostaron por categorías de actuación de género neutro.

Los premios Spirit serán entregados en una gran carpa instalada en Santa Mónica el 4 de marzo. Tres días después termina la votación para los Óscar, que cierran la temporada de premiaciones con su fastuosa ceremonia el 12 de marzo.