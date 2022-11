Exesposa de Cosculluela teme por su vida tras denunciarlo

Las declaraciones de Jennifer Fungenzi ocurren luego de asegurar que Cosculluela encendió en fuego dos camionetas en frente de su hogar en medio de una pelea que tuvieron. Entre los delitos de los que lo acusan está violencia de género, por lo que pidió garantías para su seguridad.

"Yo no tengo nada que hablar sobre el tema de José Cosculluela... eso está en manos de quien tiene que trabajar ese proceso. Es un momento realmente inolvidable, traumático. Eso sí", dijo la modelo dominicana al hacer referencia al incendio.

"Estoy siendo, como siempre, decente, respetando porque la verdad esto que que ha pasado hasta con los medios, ha sido abusivo contra mí, contra mi familia. La difamación que me tienen a mí ya es demasiado. A mí no me importa realmente lo que puedan decir de mí, pero me lleva ahí como que... y yo siempre he mantenido mi respeto, siempre me he mantenido de que yo no voy a hablar mal, no voy a decir nada en contra de nadie. Yo solamente confío en Puerto Rico, en la policía de Puerto Rico, que encuentren a esa persona, porque yo no tengo problemas con nadie, yo nunca he tenido problemas con nadie en Puerto Rico, así que yo dejo todo en las manos de Dios, en la policía, en todas esas personas yo confío y creo que todo esto se va a resolver en algún momento", agregó Jennifer Fungenzi.

Asimismo, enfatizó que ahora lo único que la llena de fuerzas son sus hijos.

"Mis hijos ahora mismo, solamente. Lo único que me importa son ellos, me encantaría irme de Puerto Rico, llevo mucho tiempo diciéndolo, solamente quiero paz para mí, para mis hijos, ser feliz. Yo no me meto con nadie, ya estoy cansada de que siempre se metan conmigo, que vivan pintando como que yo... ya eso es un cuento viejo... yo te respondo porque soy decente porque yo no debería ni contestar, porque ya esto ha sido siempre lo mismo... ya esto cansa", expresó Jennifer Fungenzi.

Según el programa puertorriqueño Lo sé todo, Cosculluela ha sido encausado por 15 cargos bajo la ley 54 de Puerto Rico.

E News reseñó que las investigaciones contra el cantante de 42 años están avanzando. "Él, por su lado, salió en libertad menos de 24 horas después al pagar la fianza", informó el portal web.