Selena Gómez responde a demanda: "las acusaciones carecen de fundamento"

MIAMI.- Selena Gomez respondió tras ser acusada de fraude por inversores de la empresa Wondermind, la cual cofundó junto a su madre, Mandy Teefey, y su antigua socia, Daniella Pierson, reportó la prensa especializada.

"Las acusaciones de que Selena Gomez participó de alguna manera en un supuesto 'fraude' o cualquier otra irregularidad carecen totalmente de fundamento, tanto en los hechos como en el derecho. Nos defenderemos enérgicamente frente a estas falsas acusaciones y, de hecho, estamos presentando una moción para desestimar las demandas infundadas en su contra", declaró el abogado de Gómez, Mathew S. Rosengart, a People.

Según documentos obtenidos por la revista, a principios de esta semana, dos empresas —Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC— demandaron a Gómez, de 34 años, Teefey, de 50 años, y Pierson, de 31 años, alegando que "presentaron información falsa" sobre la infraestructura, el liderazgo y los recursos de la startup (compañía recién iniciada).

Los inversores, que presuntamente inyectaron cerca de 1,2 millones de dólares en la empresa, afirman que se les mantuvo al margen mientras esta "se desmoronaba silenciosamente"; se enteraron de las dificultades de Wondermind el otoño pasado a través de un artículo en The Cut que recogía acusaciones de antiguos empleados anónimos, quienes sostenían que Teefey no estaba capacitada para ejercer como directora ejecutiva.

Después de que Forbes informara en mayo de que la empresa tenía problemas para pagar a sus empleados, una fuente anónima declaró a People que Gómez había tomado medidas en cuanto supo del asunto.

"Selena ha invertido millones de dólares a lo largo de los años en Wondermind para apoyar a su madre y la pasión que ambas comparten por la salud mental; incluso cuando se le informó sobre el contratiempo financiero más reciente, invirtió más dinero de inmediato, dado que ella no participa en las operaciones cotidianas. Para apostar por el futuro de la empresa, Mandy ha decidido tomar la iniciativa mediante un préstamo personal", expuso dicha fuente a la revista.

Teefey no ha emitido comentarios aun sobre la demanda, mientras que Pierson, quien ejerció como codirectora ejecutiva de la empresa, negó las acusaciones en declaraciones a The New York Times.