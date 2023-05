Fallece el cineasta cubano León Ichaso a los 74 años

"El cine, no solo el hecho por cubanos y cubanoamericanos, está de luto. Ayer domingo en la noche el dramaturgo y cineasta Iván Acosta, exiliado en Manhattan desde hace más de medio siglo, me envió este mensaje: 'Murió León Ichaso. El súper está de Luto'", reseñó el medio, al indicar que el artista falleció producto de un infarto.

"Ichaso, quien falleció este 21 de mayo en Los Ángeles, California, a causa de un infarto masivo, fue, sin duda alguna, uno de los cineastas nacidos en Cuba más reconocidos y prolífico. Cumpliría 75 años el próximo 3 de agosto", detalló El Nuevo Conservador.

Tras darse a conocer la lamentable noticias, diversas personalidades y organizaciones de la industria del entretenimiento expresaron su sentir en redes sociales.

"Vuela alto, maestro y amigo @lichaso1. Te fuiste con la misma paz que inspirabas, tu pasión y trabajo cinematográfico es un gran legado, tu don de ser humano deja huellas imborrables en la memoria de todos los que tuvimos la dicha de trabajar contigo, compartir momentos de creación, risas y aventuras", expresó la artista Beatriz Urgelles.

"Hay personas que se cruzan en tu camino y al irse dejan una estela que no se olvida nunca… adiós, querido León Ichaso", publicó la directora y productora Leticia Tonos Paniagua.

"Triste noticia a través de @marirodriguezichaso: su hermano, el director de cine y televisión @lichaso1, murió de un ataque al corazón en Los Ángeles. Mis condolencias a la familia y amigos del director cuyas películas incluyen El Súper, Crossover Dreams, Sugar Hill, Piñero, Azúcar Amarga y El Cantante", escribió el periodista David González.

"Estoy tan triste por la noticia de que el querido director de cine León Ichaso, hermano de mi querida amiga Mari Ichaso, ha fallecido. Una fuerza creativa maravillosa cubano-americano, que deja atrás un impresionante cuerpo de trabajo con películas como Bitter Sugar, Piñero y El Cantante. Un alma maravillosa, encantadora, amorosa y talentosa. Que descanse en paz.", indicó la experta en cultura y vida Yesenia De Ávila.

Nacido en La Habana el 3 de agosto de 1948, León Ichaso llegó a los Estados Unidos en 1963 junto a su madre. País donde desarrolló gran parte de su carrera como cineasta en el exilio.

Aunque la película El Cantante -protagonizada por Marc Anthony y Jennifer López, que narra intensas escenas de la vida de Héctor Lavoe- fue una de las más destacada en su trayectoria, Ichaso también trabajó para producciones como El Súper, Azúcar Amarga, Crossover Dreams, Piñero, Paraíso, The Equalizer, Left to Die, Persons Unknown, The Cleaner, Medium, Cane, Sleeper Cell, The Handler, The Division, Veronica Clare, Miami Vice, Crime Story y muchas otras para el cine y la televisión.

"Definitivamente mi carrera comenzó así en el exilio, aunque desde Cuba, más o menos ya yo me estaba formando, sobre todo viendo a mi padre, Justo Rodríguez Santos, trabajar en cine y televisión. Pero sí, yo diría que soy un cineasta del exilio. Así nos conocen", dijo León Ichaso en una entrevista concedida a Luis Leonel León.

FUENTE: REDACCIÓN