Russell Crowe y Rami Malek protagonizan drama psicológico sobre juicios de Núremberg

MIAMI.- El cine bélico sobre la Segunda Guerra Mundial es un género inagotable en Hollywood , con una herencia que supera las 1.300 producciones entre grandes estudios y cine independiente. Apostando a esta tradición, en 2025 se estrenó Núremberg, protagonizada por Russell Crowe y Rami Malek.

Dirigida por James Vanderbilt, la cinta está ambientada en la Alemania de la posguerra entre 1945 y 1946. Basada en el libro El nazi y el psiquiatra del periodista Jack El-Hai, la trama recrea los intensos encuentros entre el psiquiatra Douglas Kelley y Hermann Göring, la mano derecha de Hitler.

Lo que inicia como una evaluación psiquiátrica rutinaria para determinar la competencia de Göring antes de los juicios históricos, pronto se transforma en una batalla intelectual de alto voltaje que marcó uno de los procesos legales más recordados del siglo XX.

Gran elenco

El principal baluarte de este filme reside en la potencia de sus actuaciones. Rami Malek encarna con perspicacia al doctor Kelley, mientras que un imponente Russell Crowe da vida a Göring, logrando una química tensa que eleva la cinta hacia el suspenso psicológico.

A este duelo se suma el talento del dos veces nominado al Oscar, Michael Shannon, en el papel del fiscal Robert Jackson, liderando un reparto de figuras reconocidas como John Slattery, Richard E. Grant y Leo Woodall.

La calidad visual está garantizada por la dirección de fotografía del polaco Dariusz Wolski, cuyo sello estético ha quedado plasmado en grandes producciones como Piratas del Caribe y El Marciano.

Por su parte, el director James Vanderbilt, conocido por sus guiones en Zodíaco y las recientes entregas de Scream, demuestra su capacidad para manejar la tensión narrativa en un entorno histórico.

A la producción la respalda un sólido recibimiento internacional, que incluye el Premio Ateneo Guipuzcoano en el Festival de San Sebastián 2025.

Con un índice de aprobación del 92% por parte del público en el portal Rotten Tomatoes y reseñas favorables de la crítica especializada, la película se perfila como una de las citas obligatorias para los amantes del cine que busca entender las sombras más oscuras de la historia moderna.

Núremberg llega a las carteleras venezolanas el 26 de febrero.