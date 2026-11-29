Mike Love asiste a una celebración en honor a los Beach Boys en el museo del Grammy, en febrero de 2026, en Los Ángeles, California.

MIAMI.- El vocalista y compositor Mike Love, miembro cofundador de los Beach Boys y el integrante que más tiempo permaneció en el grupo, falleció el sábado, 28 de noviembre, en su hogar en Malibú, California. Tenía 85 años.

Love coescribió muchas de las canciones emblemáticas de la afamada agrupación e interpretó la voz principal en muchos de sus éxitos, como Surfin USA, Little Saint Nick, I Get Around y California Girls.

MÚSICA Anuncian que museo de los Beatles en Londres no tendrá música en vivo en icónica azotea

Años más tarde, participó en la composición de su éxito número uno, Kokomo, lanzado en 1988.

“Con profundo respeto, comparto la noticia de que Mike Love ha fallecido esta noche, rodeado de su familia. Como ícono cultural estadounidense, será recordado por su talento singular y por haber servido de inspiración a generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos seguidores", confirmó a People su representante Katie Altman mediante un comunicado.

El audio de las comunicaciones de emergencia, obtenido por la revista, revela que se solicitó la intervención de los servicios de emergencia en la residencia de Love en Malibú. Aproximadamente a las 17:16 horas (hora local) del sábado, el operador informó que se estaban realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un "hombre adulto". En otra grabación, un operador de emergencias describió el suceso como un "paro completo", término utilizado para referirse a un paro cardíaco.

Love nació en Los Ángeles en 1941. Brian, Dennis y Carl Wilson —con quienes, junto a su amigo Al Jardine, formaría el grupo The Beach Boys— eran sus primos. Con 21 años, Love era el mayor de los miembros.

Su madre, Emily "Glee" Wilson, era hermana del padre de ellos, Murry Wilson, quien más tarde se convertiría en el mánager de la banda.

Tras graduarse de la escuela secundaria, Love trabajó en la empresa de su padre, Love Sheet Metal Company, pero el negocio terminó fracasando. Mike y Brian, que se llevaban un año de diferencia, empezaron a actuar juntos junto a Jardine y, poco después, se sumaron Dennis y Carl. La banda inicialmente se llamaba The Pendletones.

Por su parte, Murry era compositor y consiguió que el grupo se reuniera con su editor, a quien le encantó su primera canción, Surfin, y les hizo grabar una maqueta. Fue así como un promotor les sugirió el nombre The Beach Boys.

Sus canciones documentaban la cultura playera de California y se inspiraban en la vida real. La letra que Love escribió en la canción Fun Fun Fun (1964) se inspiró en un puesto de hamburguesas que solían frecuentar.

En una entrevista que concedió a People, el músico señaló que Lo que distinguía al grupo de tantos otros eran "esas sofisticadas armonías a cuatro voces estaban presentes en el trasfondo de todos estos temas de rock".

Love estuvo casado con Frances St. Martin de 1961 a 1964. Tuvieron dos hijas, Melinda y Teresa. De 1965 a 1968, estuvo casado con Suzanne Celeste Belcher, con quien tuvo dos hijos, Hayleigh y Christian.

En sus memorias de 2016, Good Vibrations: My Life as a Beach Boy, Love reveló que Suzanne mantuvo una aventura con su primo Dennis.

También estuvo casado brevemente con Tamara Fitch en 1977, y tuvieron una hija, Summer. Luego contrajo nupcias con Cathy Linda Martinez de 1981 a 1984, con quien tuvo un hijo, Mike Jr. En 1994, se casó con Jacqueline Piesen, con quien tuvo a sus hijos Brian y Ambha. Shawn Marie Love —quien estaba casada con Dennis Wilson cuando este falleció en 1983— afirmó ser hija de Love, según reportó Rolling Stone. Pero él nunca la reconoció. Ella falleció en 2003.

The Beach Boys fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. Love fue nominado al Grammy en cinco ocasiones.

En 2026, The Beach Boys cancelaron fechas de su gira debido a los problemas de salud de Love. En junio, el artista escribió en Instagram que estaba pasando por un momento difícil tras el fallecimiento de su hermana Maureen y que, además, lidiaba con una bronquitis y COVID.

El actor y cantante John Stamos escribió en esa red social el 11 de octubre que Love, a quien calificó de "querido amigo, figura paterna, héroe musical y mentor", estaba "enfrentando serios problemas de salud".

Love regresó a la gira, pero tuvo que ser asistido para subir al escenario y permanecer sentado durante el espectáculo.

Le sobreviven su esposa e hijos.