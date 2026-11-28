Cilia Flores, junto a Nicolás Maduro (C) y al hijo de este Nicolás Maduro Guerra, en un mitin de campaña en Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, el 6 de abril de 2013.

CARACAS -- Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro, ofreció una cuestionada entrevista para El Grito del Sur y Brasil de Fato en la que habló sobre su vida personal y su padre, preso en Estados Unidos.

Maduro Guerra compartió apartes de sus declaraciones y dejó algunas frases que han provocado revuelo en el país.

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En medio del tutelaje del gobierno Trump, Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, bajó la guardia y aseguró que desde EEUU han “deshumanizado” a quienes han desangrado al Estado venezolano.

“Hay un sesgo de información muy grande sobre quiénes somos, de dónde venimos. Hay una deshumanización de la política venezolana en los Estados Unidos", aseguró.

Asimismo, aseguró que señalamientos en contra de los chavistas han provocado respuestas desde el gobierno Trump:

“Nos han pintado como de todo, nos han dicho de todo. Y eso ha permeado en la opinión pública y ha tocado a quienes toman las decisiones en los Estados Unidos", dijo.

Según el hijo del dictador, desde Estados Unidos "los están escuchando".

“Y ahora que estamos en conversaciones, muchos se sorprenden. Guau, claro, allá la derecha fascista venezolana tiene años de ventaja. Y ese espacio, por una parte, lo abandonamos nosotros, un error. Y ahora nos están escuchando”, añadió.

Y, pese a las innumerables arremetidas de la dictadura venezolana contra Estados Unidos, Maduro Guerra dejó entrever su temor.

No soy antiestadounidense

“Yo no soy antiestadounidense, no, lo he dicho. Yo no odio Estados Unidos, no, no, nada de eso, ni me tomo esto personal, aunque toque a mi papá o me toque a mí, no me lo tomo personal, te lo juro”, dijo.

Sin embargo, pese a décadas de desfalco y enriquecimiento con el dinero de los venezolanos bajo la dictadura, se declaró "anticapitalista" y aseguró buscar la "riqueza compartida":

“Yo confronto un modelo que se explica allá, que hace más ricos a los ricos. No puede ser que aquí haya ultramillonarios de 200 mil, de cifras que no podemos imaginar ni decir. Y haya gente de 50 millones de pobres. Yo voy por un modelo en el que todos tengamos una riqueza compartida, creemos riqueza para vivir bien”.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pagan condena en el Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, donde esperan juicio el próximo junio de 2027 acusados de los delitos de narcoterrorismo y torturas, entre otros.

El próximo 17 de diciembre los equipos de defensa de Maduro y Flores tendrán 30 minutos, en conjunto, para exponer los alegatos sobre la inmunidad como jefe de Estado.

“Nicolásito” ha informado que tanto su padre como Flores han perdido dos dientes cada uno y le parece “increíble” que en la prisión no haya odontólogos.

“Yo no soy antiestadounidense. No odio a EE.UU. ni me tomo esto personal aunque toque a mi papá. Soy anticapitalista, confronto un modelo que hace más ricos a los ricos. Yo voy por un modelo de riqueza compartida”

En entrevista exclusiva con El Grito del Sur y @brasildefato… pic.twitter.com/0w9jemAFOc — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) November 27, 2026

FUENTE: Con información de NTN24