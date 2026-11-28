El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump, junto a sus homólogos de China, Xi JInping y de Rusia, Vladimir Putin.

Por primera vez, en la historia universal, se reúnen en una mesa de diálogo y entendimiento los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia.

El encuentro del 19 de noviembre de 2026 -en la ciudad china de Shenzhen- entre Donald J. Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin marcó un hito sin precedentes para un Nuevo Orden Mundial.

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Antes de esa cita, el jefe de la Oficina Oval participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde pactó con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, la eliminación de "todos los aranceles" a productos estadounidenses, mientras ambas partes ultiman un "acuerdo de comercio recíproco" que se espera sea firmado en las próximas semanas.

Escala en Tailandia

El convenio preliminar incluye la eliminación de las barreras de tarifas no sustanciales en vehículos estadounidenses, dispositivos médicos, farmacéuticos, etanol, etc.

Tailandia también comprará un estimado de 2.600 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses adicionales.

“Eso hace a nuestros agricultores muy felices. Estamos concretando múltiples y buenos negocios para beneficio de nuestros agricultores. Esta es una victoria increíble para ambos países”, manifestó el presidente Trump.

Trump fue recibido en Manila con un espectáculo de música, bailes, banderas de colores y de EEUU en gesto de respeto y admiración por el líder estadounidense, que después viajó a la ciudad tecnológica china de Shenzhen para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El papel del líder republicano en busca de trascendentales acuerdos entre las tres grandes potencias del planeta ha sido clave para llevar adelante cambios geopolíticos y geoestratégicos, apoyándose en el poderío económico, militar y tecnológico de Washington.

La transformación hecha por la administración Trump en el comercio mundial – mediante su política arancelaria- ha sido un paso fundamental en su abarcador programa económico y político “America First”.

El arsenal nuclear

Washington presentó las conversaciones como el primer gran acercamiento para posibles reducciones de los arsenales nucleares, mientras que China destacó el carácter pionero de la reunión y su importancia para promover la estabilidad estratégica internacional.

Por su parte, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, señaló que los dirigentes abordaron cómo reforzar las relaciones entre las grandes potencias y su contribución a la estabilidad internacional.

Previo a la cita trilateral, los mandatarios Trump y Jinping sostuvieron una reunión en la que trataron las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados, el suministro chino de tierras raras y la consolidación de la tregua comercial, prorrogada en septiembre pasado cuando el jefe del gobierno chino visitó EEUU.

Xi y Putin mantuvieron un diálogo bilateral en el que el mandatario chino aseguró que sus relaciones siguen siendo "estables y fiables", mientras que el ruso destacó los "beneficios potenciales" de la reunión trilateral.

Jinping rompe el protocolo

El recibimiento hecho por Xi Jinping a Trump al pie de la escalerilla del Air Force One denotó el respeto del mandatario asiático a su homólogo estadounidense, en respuesta al mismo trato que le dio el inquilino de la Casa Blanca en su más reciente visita en septiembre a Washington.

Xi saludó y abrazó al líder conservador en una acción que saltó el protocolo antes de la cena de bienvenida.

El elemento central del encuentro fue cuando China, Estados Unidos y Rusia adoptaron una "declaración de paz" respecto al uso de armas nucleares.

"Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional".

Otro de los puntos clave abordados fue el suministro de energía (seguridad energética), un tema vital para China, cuya economía depende de las grandes importaciones de combustible.

El cierre del Estrecho de Ormuz y los ataques iraníes contra centrales energéticas de Arabia Saudita, Catar, Baréin y Emiratos Árabes complicaron la situación para el gigante asiático, uno de los mayores afectados por la ofensiva de EEUU-Israel contra el régimen terrorista de los ayatolás.

China compraba a Teherán el 80% y el 90% de su petróleo a precios muy por debajo del valor de mercado. Para el régimen asiático esa cantidad representaba el 14% de su consumo total.

No obstante, tanto los sauditas como los estadounidenses -en coordinación con la coalición formada en contra del régimen iraní- hicieron posible que nuevas rutas se abrieran por el Mar Rojo para la salida del crudo hacia los países importadores, fundamentalmente en Europa y Asia. Al unísono, EEUU retiró de forma temporal las sanciones petroleras a Moscú para la venta de crudo a Pekín y el resto de las naciones europeas.

El tablero estratégico confeccionado por Washington -mediante intereses económicos primordiales- forzó a las dos potencias (Rusia y China) a mantenerse al margen de la guerra contra Irán, un gran aliado estratégico y económico para ambos países.

No pocos analistas pronosticaron que al atacar a Irán el conflicto se convertiría en un caos mundial con Pekín y Moscú enfrentándose a Washington, algo que nunca ocurrió.

El peligro iraní

Trump ha sido el único presidente estadounidense dispuesto a actuar directamente contra el grave peligro que representaba Irán para la estabilidad y la paz mundial, y peor con la amenaza inminente de que podría fabricar armas nucleares.

Jinping, Trump y Putin se comprometieron a continuar abordando con profundidad el asunto sobre “la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear".

El comunicado final apuntó a la Corte Penal Internacional, al afirmar que esta y otras instituciones similares "no deben abusar de su jurisdicción".

Los líderes "reconocieron la importancia vital del principio del consentimiento del Estado y el respeto a la inmunidad (diplomática) de la que disfrutan los funcionarios estatales", y dijeron que cada país estaba "comprometido" con impulsar la reforma de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Xi describió la reunión como "positiva, constructiva y fructífera".

"Los tres países comparten una perspectiva común sobre la salvaguardia de la paz mundial", dijo el líder chino, y añadió: "Las semillas sembradas durante la reunión trilateral de hoy sin duda echarán raíces, brotarán y darán fruto".

En un momento en que redes ocultas y élites de poder intentan fragmentar sociedades, culturas, desmembrar democracias y cambiar ideologías políticas por otras de extrema violencia social o religiosa, la cita de los líderes de las tres principales potencias del planeta representa el gran comienzo al freno de grupos y organizaciones criminales, neoliberales y globalistas al margen de las leyes internacionales y de coexistencia pacífica.

Aunque la prensa “progresista” o “wokista” y millones de personas, perciban esta cita como algo normal en política, no lo es, y está muy lejos de serlo.

Nuevo Orden Mundial

Este histórico encuentro de casi hora y media ha sentado las bases para la construcción de un Nuevo Orden Mundial, en el que el respeto y el sentido común de los grandes dicta un buen camino para el universo, a pesar de las críticas y las grandes imperfecciones o incoherencias que haya que solucionar. Por tal razón, al retirarse de la ciudad Shenzhen, el jefe de la Casa Blanca manifestó: “Aunque mucha gente no lo vea, estamos escribiendo una nueva historia, tratando de que el mundo sea más seguro y en paz para todos”.

De cualquier manera, siempre analistas alineados a intereses idealistas o mezquinos indicaron que el cónclave en la Villa Kylin de Shenzhen avivó los temores de que “los líderes de estas tres potencias puedan intentar dividir el mundo en esferas de influencia”, al “decidir” por ejemplo el destino de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa. Es el sentimiento de complejos y resentimientos que aflora en algunos políticos y mandatarios al ver sentado en una mesa de negociaciones a enemigos con el mayor arsenal nuclear del mundo, que ahora buscan estabilidad y formas de convivencia.

Aunque no ha salido a la luz pública lo que se habló sobre la guerra contra Irán, de forma indirecta las tres potencias sentaron bases comunes sobre la no proliferación de armas nucleares, el tema que puso a EEUU a bombardear a los extremistas iraníes.

Según Trump, los tres países están en "una posición única" para reducir el número de armas nucleares y "para disminuir el riesgo de que esas armas lleguen a utilizarse alguna vez", aunque reconoció que es "algo muy difícil de llevar a cabo".

"Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear", insistió por su parte Xi, quien describió el arma atómica como una "espada de Damocles" suspendida sobre la humanidad.

Desde febrero, cuando expiró el tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas, estos dos países quieren que China se sume a la firma de un nuevo tratado nuclear.

Sin embargo, Pekín exige a Washington y a Moscú que reduzcan sus enormes arsenales nucleares antes de negociar sobre su propio armamento.

El comercio mundial, la seguridad y estabilidad energética y la postura común frente al terrorismo y al tráfico de drogas sintéticas también fueron abordados en la cita, que puso a los radicales iraníes en una posición de aislamiento y de rechazo, en especial cuando dictaduras de esta índole asesinan a decenas de miles de personas en su propio país para mantenerse en el poder y en el control que reclama ese fanatismo religioso en medio del avance del siglo XXI.

A sólo días del magno encuentro, se abrió un nuevo capítulo de disputa, tal vez con la intención de manchar los resultados logrados por Trump en la cumbre.

Nueva disputa

El martes 24 de noviembre, un jurado de Brooklyn declaró culpable a Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones y tecnología, de fraude bancario y robo de secretos industriales, tras más de ocho años de proceso judicial, según medios estadounidenses.

Llama la atención que este dictamen, tras ocho años de proceso judicial, llegue justo a menos de una semana del histórico encuentro en Shenzhen.

Huawei rechazó la decisión, al asegurar que los cargos carecen de "todo fundamento jurídico y fáctico".

La mayor sospecha es que el dictamen sale de Nueva York, el cuartel demócrata convertido en centro de convenciones y de gestación para el islamismo radical dentro de EEUU, un hecho impensable apenas una década atrás.

Según la fiscalía de Brooklyn, en Nueva York, el poderoso monopolio chino intentó -entre el 2000 y el 2020- reclutar a empleados de empresas estadounidenses de telecomunicaciones para obtener información tecnológica.

La acusación afirma que con esos datos Huawei desarrolló productos similares a los de sus competidores, y los comercializó a precios más bajos.

El Departamento de Justicia dijo que los cargos, en parte, responden a que Huawei habría "ayudado al régimen iraní (...) a monitorear y censurar el acceso de sus usuarios a internet". Además, lo acusó de "mentir sobre sus actividades" en ese país.

La sentencia final está fijada para septiembre de 2027.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, Bloomberg, US Today, New York Post, y otras fuentes.