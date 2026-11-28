Vista parcial de españoles residentes en Miami dispuestos a votar en el Consulado de España.

MIAMI .- Los españoles en Miami esperan con ansias el resultado de las elecciones generales en España el domingo 29, cuando el país ibérico elije 350 representantes al Congreso de los Diputados que, a su vez, tendrá la tarea de elegir el presidente del Gobierno español.

“Las expectativas de última hora son muy muy positivas. Esperemos que toda la gran movilización que ha habido, tanto en España como fuera, movilice el centro derecha y podamos decirle a Pedro Sánchez que se acabó su tiempo”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Juan José Núñez, representante de la agrupación política española Partido Popular (PP) en Miami.

Acorde a los datos facilitados por el Consulado General de España en Miami, cerca de 90,000 ciudadanos españoles están registrados en la sede consular, la demarcación con más inscritos de Estados Unidos.

A diferencia de otros países, donde el electorado vota directamente legisladores y presidentes, en España existe democracia parlamentaria y el partido político que obtenga más legisladores nombra el presidente del Gobierno.

“Tenemos que volver a darle a España la dignidad que tiene y volver a ponerla en marcha otra vez sin que haya temas de corrupción como ha habido en el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy [sábado 28] es jornada de reflexión, pero muchísima gente en España tiene claro que quiere un cambio y que necesitan un cambio”, subrayó.

Núñez apuesta por el optimismo y la confianza que manifiestan las encuestas y señala que “es importante que todo el proceso que controla el Gobierno de custodia de votos, de datos, del conteo, de los centros de proceso de datos, etcétera, todo esté perfecto y vaya bien para evitar posibles dudas sobre la legalidad del conteo de votos”.

De las cuatro principales agrupaciones políticas, Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), VOX y Frente Amplio, ninguna lograría la mayoría mínima de 175 diputados para nombre presidente, por lo que será necesario sumar delegados de otra u otras agrupaciones.

“Al fin y al cabo, que las urnas den el resultado de lo que los españoles quieren y si lo que quieren es cambio, ese cambio lo tiene que liderar Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y probablemente, como dicen las encuestas, con el apoyo de VOX. El objetivo fundamental es sacar a Sánchez de la política y del Gobierno de España de una vez por todas”, enfatizó.

Para Miguel Gutiérrez, español residente en Miami, el electorado vive una gran disyuntiva, a falta de una segunda vuelta y dados los extremos políticos que manifiestan los posibles aliados de los dos partidos punteros: “Unos dicen que votar PSOE sería votar Frente Amplio y votar PP sería votar VOX, pero no hay otra”.

En efecto, el PSOE se apoyaría en Frente Amplio y PP en VOX para lograr la mayoría mínima.

El PSOE es una agrupación política que está situada ideológicamente en la socialdemocracia y en la centroizquierda del espectro político, mientras el PP figura entre la centroderecha y la derecha.

Por otra parte, Frente Amplio es una coalición de izquierdas formada para concurrir a estas elecciones generales y VOX es un partido político de ideología ultraconservadora y ultranacionalista.

“Unos critican al PP por pactar con VOX, pero lo cierto es que ya Sánchez pactó dos veces con partidos más radicales, como Podemos y separatistas, aun cuando dijo que no lo haría”, recordó Gutiérrez.

En efecto, el PSOE, con Sánchez a la cabeza, pactó con Podemos (Pablo Iglesias) a finales de 2019 para alcanzar la mayoría mínima y más tarde, en 2023, hizo lo mismo con SUMAR y separatistas catalanes y vascos para formar gobierno.

“Las encuestas cesaron hace tres días. Las últimas pronostican vencedor al PP y según el analista Juan Ramón Rallo, que cuenta con canal en YouTube, PP junto a VOX pudieran alcanzar hasta 196 diputados”, señaló Ángel Hernández, ciudadano español residente en el sur de Florida.

“Pero ya sabemos cuánto pueden esos números oscilar. Todos los comentarios, pronósticos y analistas dan por ganados al PP con Feijóo al frente”, apostilló.

En efecto, la comunidad española en Miami, que, según testigos de la votación, acudió a votar al Consulado de España en cifras nunca vistas, se prepara para esperar el resultado electoral en la terraza del restorán 100 Montaditos en Calle 8, Miami.

“Allí nos vemos”, confirmó Núñez.