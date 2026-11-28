Collage de publicaciones en el perfil en Instagram de Martha Stewart.

MIAMI.- La empresaria y personalidad televisiva Martha Stewart se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de cometer un curioso error tipográfico en una publicación sobre sus celebraciones del Día de Acción de Gracias.

La estrella de 85 años compartió el viernes 27 de noviembre una serie de fotografías de la comida y los encuentros festivos, pero una palabra mal escrita en el mensaje terminó robándose la atención de sus seguidores.

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“Random s***s if good and ambiance from the Thursday/Friday celebrations!!!”, escribió en Facebook, aparentemente intentando referirse a algunas fotografías (random shots) de las celebraciones este jueves y viernes. El error convirtió la frase en una expresión vulgar y provocó una ola de comentarios y bromas. Algunos usuarios insinuaron, en tono humorístico, que la empresaria había disfrutado de unas copas de más durante la festividad.

“Martha entrando casualmente en su era de publicar tonterías” fue una de las reacciones que circularon entre los comentarios.

Lejos de dejar pasar el episodio, Stewart respondió este sábado con otra publicación en la que pareció referirse a la polémica. En el carrusel aparece un niño sosteniendo a un felino seguido por imágenes de platillos que habrían disfrutado en la cena de Acción de Gracias.

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Ahora que estoy sentada tranquilamente mientras me arreglan el cabello, puedo escribir un mensaje que no provoque comentarios tan ridículos”, expresó. También añadió que los errores ortográficos ocurren y deberían ignorarse.

Sin embargo, la empresaria volvió a cometer un pequeño error al escribir incorrectamente la palabra misspellings (errores ortográficos). La anécdota se convirtió así en otro divertido episodio de su actividad en redes sociales.