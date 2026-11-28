Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens

MIAMI -- La desesperación es mala consejera y puede ocasionar que los inmigrantes caigan en las estafas de las falsas promesas de “notarios”, gestores y llenadores de planillas por desconocimiento de las leyes de Estados Unidos, así como la pérdida de cuantiosos recursos.

Una de las figuras que utilizan las redes de estafadores es la de los “notarios”, en países como Estados Unidos, un notary public no es un abogado ni está autorizado para dar asesoría legal.

La abogada de inmigración y miembro de Migrants Foundation, Daniela Torres, expone que la mejor manera de evitar caer en manos de un notario o preparador de documentos es verificando las credenciales de la persona que ofrece ayuda.

“Al buscar ayuda legal, se debe confirmar si está consultando con un abogado licenciado o con alguien que únicamente prepara formularios. Es importante prestar atención a ciertas señales de alerta, como la falta de transparencia sobre el caso, no explicar qué formularios se están presentando o qué beneficio migratorio se está solicitando, cobrar cantidades excesivas sin contratos claros, pedir que se firmen documentos en blanco o negarse a entregar copias de los trámites realizados”.

Otro punto muy importante a tomar en cuenta es el ofrecimiento de resultados garantizados: “procesos exprés”. Ningún abogado ni gestor puede asegurar la aprobación de una visa, permiso de trabajo o asilo, ni afirmar que tiene "contactos internos" en migración.

Para prevenir a los migrantes de las trampas que solo buscan sacarle dinero, Torres advierte que los migrantes tienen derecho a conocer exactamente qué servicios están contratando, cuánto van a pagar y qué se hará en su nombre.

“También deben saber que nadie puede comprar una aprobación, acelerar un caso por tener influencias ni garantizar resultados en inmigración. Muchas de estas trampas se aprovechan de personas que tienen miedo o sienten urgencia por resolver su situación. Por eso es importante que comprendan qué tipo de caso tienen, qué beneficio están solicitando y cuáles son las expectativas realistas de su proceso”.

Pedir todo por escrito y comprobantes

Es recomendable, acota, que pidan contratos por escrito, recibos de pago y copias de todos los documentos que se presenten en su nombre, ya que la transparencia es una característica fundamental de una representación legal legítima.

“Mientras más informada esté una persona sobre sus opciones, sus derechos y el proceso migratorio que está siguiendo, menos probable será que caiga en manos de quienes buscan aprovecharse de su situación para hacer falsas promesas y cobrar miles de dólares por servicios que no pueden cumplir”, apuntó Torres.

Reitera que la forma más efectiva de evitar estas falsas promesas es recordar que nadie puede garantizar el resultado de un caso migratorio.

“Las personas deben ser cautelosas cuando alguien promete una residencia, un permiso de trabajo o cualquier otro beneficio como si estuviera asegurado. Antes de hacer una inversión significativa, conviene buscar una explicación clara de la estrategia legal propuesta y, si es posible, obtener una segunda opinión”, aconseja la experta en inmigración.

La abogada también alertó de que una decisión apresurada puede costar mucho dinero, incluso perjudicar permanentemente un caso de inmigración.

Otros tips a tomar en cuenta

Las agencias gubernamentales nunca inician trámites ni cobran tarifas por WhatsApp, redes sociales, Zelle, Cash App, PayPal o transferencias a cuentas personales.

La falta de presencia física y la presión psicológica deben ser consideradas como alertas. Desconfía si se niegan a reunirse en persona, no tienen una oficina verificable o te exigen pagar de inmediato bajo la amenaza de perder una supuesta oportunidad única.

También deben tomarse como alertas la presentación de formularios en blanco para firmar, la ausencia de un contrato escrito con recibos detallados o las notificaciones con errores ortográficos, sellos borrosos y dominios web que no terminan en .gov.