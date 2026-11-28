Centenares de personas caminan durante una caravana de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México.

Migrantes de varios países de Centroamérica caminan en una caravana hacia Estados Unidos en Pijijiapan, Chiapas, México, el 19 de noviembre de 2026.

WASHINGTON — La embajada de Estados Unidos en México advirtió este viernes que la frontera sigue cerrada a la migración "ilegal" pese a los resultados de las elecciones intermedias estadounidenses, en medio del avance de varias caravanas migrantes por territorio mexicano.

En un video difundido en sus redes sociales, la embajada aseguró que las leyes migratorias permanecen vigentes y se siguen aplicando "con todo el rigor".

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"La frontera de los Estados Unidos sigue cerrada a la migración ilegal. Las elecciones intermedias no han cambiado nada", afirmó la representación diplomática.

Además, hizo un llamado a las personas migrantes a evitar caer "en las mentiras de los coyotes" o "de los organizadores de caravanas".

"Te dirán que ahora es más fácil cruzar", aseguró, al sostener que "ninguna caravana ha tenido éxito y todas seguirán fracasando"

"Ni lo intentes"

En el mensaje, difundido bajo el lema "Ni lo intentes", EEUU también alertó a las personas migrantes del riesgo de morir durante el trayecto, endeudarse por miles de dólares, acabar en prisión o ser deportados.

"Tu vida vale más. No la arriesgues. Tu intento terminará en fracaso. Ni lo intentes", concluyó el mensaje.

La frontera de los EE.UU. sigue cerrada a la migración ilegal. No caigas en las mentiras de los coyotes ni de los organizadores de caravanas. #NiLoIntentes pic.twitter.com/dMBRH1JLBO — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 27, 2026

La advertencia ocurre en medio de una reactivación de las caravanas migrantes en el sur de México, alentada en parte por las expectativas de un cambio en la política migratoria estadounidense tras las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso.

Entre las caravanas recientes, el pasado 10 de noviembre, un contingente de cerca de 2.000 migrantes partió de Tapachula, en el estado de Chiapas (sur de México), mientras que el 23 de octubre salió otra caravana, conformada principalmente por hondureños, con rumbo a Ciudad de México.

Advertencia de Trump a Sheinbaum

Estos desplazamientos han reavivado las tensiones entre Washington y México, después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con duplicar los aranceles al país vecino si no frenaba el avance de las caravanas.

En respuesta, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo que ninguna caravana ha alcanzado la frontera con Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, y que 24 de ellas se han disuelto en el sur del país.

Centenares de personas caminan durante una caravana de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México. AFP

Aunque la nueva mayoría demócrata en el Congreso estadounidense podrá ejercer un mayor control sobre el Ejecutivo, el resultado electoral no supone por sí mismo la suspensión de las deportaciones ni de los operativos fronterizos.

Según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el año fiscal 2026 (del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026) se registraron más de 491.000 arrestos migratorios y unas 483.000 deportaciones.

Embajada de EEUU en Managua también hace advertencia

Entre tanto, la Embajada de EEUU en Nicaragua también emitió una alerta ante la migración ilegal. Tres nicaragüenses fueron secuestrados en Ciudad Juárez y liberados el pasado 23 de noviembre luego que su familia pagó el rescate de $15,000 exigido por los delincuentes.

Los hermanos Jonathan Marín Mora y Romel Marín Mora, junto con Suyén Ríos, esposa de uno de ellos, son los tres nicaragüenses que fueron liberados por los secuestradores. Salieron de Managua el 6 de noviembre con la intención de llegar a Estados Unidos por una ruta migratoria ilegal.

¡Sin importar las circunstancias, la frontera de Estados Unidos está cerrada a la migración ilegal!, publicó la embajada en Managua.

¡Sin importar las circunstancias, la frontera de Estados Unidos está cerrada a la migración ilegal! pic.twitter.com/YPtuLs12Bo — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) November 28, 2026

FUENTE: Con información de EFE / Redes sociales