viernes 4  de  septiembre 2026
Accidente

Detonación de material pirotécnico en base militar deja al menos 58 heridos en Bolivia

Entre los 58 heridos hay civiles, militares, premilitares y algunos policías que fueron trasladados a hospitales en las ciudades de La Paz y El Alto

La imagen muestra las llamas provocadas por la explosión del material pirotécnico almacenado en un cuartel militar en Bolivia.

La imagen muestra las llamas provocadas por la explosión del material pirotécnico almacenado en un cuartel militar en Bolivia.

Captura de pantalla/@ELEchoqueM/comunicador radial / X
Por Santiago Perales

LA PAZ — Una fuerte explosión sacudió este viernes un cuartel militar en el departamento de La Paz. La tragedia provocada por el material pirotécnico almacenado dejó al menos 58 personas heridas, entre ellos seis niños y daños materiales "de consideración" en el establecimiento, según informes preliminares del Gobierno nacional y las autoridades sanitarias regionales.

El suceso se registró cerca de las 14:30 hora local (18:30 GMT) en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 'Bolívar' en Viacha, un municipio situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo.

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"De acuerdo con el reporte inmediato emitido por la unidad militar, el material que detonó correspondía a fuegos artificiales y formaba parte de la asignación e inventario del Ministerio de Defensa", indicó esa cartera de Estado en un comunicado de prensa.

La densa columna de humo negro que se elevó en medio de la ciudad quedó grabada en videos ciudadanos difundidos por medios locales.

"Hasta este momento tenemos confirmadas 58 personas heridas: 52 civiles y 6 miembros del personal militar", señaló el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en Facebook.

"Existen reportes sobre posibles víctimas mortales", pero "no vamos a dar ninguna cifra de fallecidos mientras esa información no haya sido plenamente confirmada", agregó.

Como consecuencia de la detonación, "se registraron daños materiales en la infraestructura y depósitos del recinto militar", indicó el ministerio.

Por su parte, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, José Martín Carrasco, informó a los medios que por el momento se tiene reporte de 52 personas heridas, incluidos civiles, militares, premilitares y algunos policías, que fueron trasladadas a hospitales en las ciudades de La Paz y El Alto.

Seis menores entre los heridos

De ese número, ocho son heridos "de gran magnitud" y también hay seis menores de edad con "heridas lacerantes en las piernas y la espalda", aunque por ahora ninguno lesionado "de gravedad", indicó.

Carrasco señaló que la Gobernación de La Paz activó "todos los protocolos" de emergencia y contingencia para atender a los heridos para su traslado y atención en los centros médicos.

También indicó que por el momento no se tiene reporte de personas fallecidas.

El Ministerio de Defensa aseguró que se dispuso el "aseguramiento" del área afectada y se activaron las "acciones correspondientes" para determinar las circunstancias en las que ocurrió la detonación y "determinar la magnitud de los daños ocasionados".

Según esa entidad, el reporte preliminar no establece, por el momento, "la cantidad de material pirotécnico almacenado, las causas que originaron la detonación ni el monto de las pérdidas materiales".

Videos difundidos por medios de Viacha y en las redes sociales alertaron del suceso y reflejaron el susto que causó la explosión en los habitantes de ese municipio, además de los daños ocasionados sobre todo en las ventanas de las casas aledañas al cuartel.

Según la autoridad, en el recinto se almacenaba material pirotécnico y se dispuso una investigación para precisar las causas de la explosión, así como las responsabilidades.

"En este momento, nuestra prioridad está en las personas: atender a los heridos, acompañar a sus familias y continuar las labores de búsqueda y verificación", agregó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

FUENTE: Con información de EFE

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