miércoles 2  de  septiembre 2026
CINE

Festival de Cine de Londres prepara 70 aniversario con 251 obras de 88 países

Entre las estrellas invitadas que participarán en presentaciones, coloquios y debates estarán John Malkovich, Sofia Coppola, Ava DuVernay y Mahershala Ali

Captura de pantalla 2026-09-02 a las 3.39.34 p. m.

LONDRES.- El Festival de Cine de Londres anunció hoy su programa en este año en que celebra su 70 aniversario y en el que se proyectarán entre el 7 y el 18 de octubre un total de 251 obras (películas, cortos y series) procedentes de 88 países.

Entre las estrellas invitadas que participarán en presentaciones, coloquios y debates con el público estarán John Malkovich, Sofia Coppola, Ava DuVernay o Mahershala Ali.

Lee además
George Clooney posa durante una sesión fotográfica en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 2 de septiembre de 2026.
CINE

La Mostra de Venecia celebra la trayectoria de George Clooney
Logo de la plataforma de streaming Netflix.
ALTRUISMO

Netflix dona más de 180.000 dólares al sector audiovisual colombiano tras terremoto

La película que inaugurará el festival será 'Elsinore', de Simon Stone, lo que constituirá su estreno en Europa, mientras que la de clausura será The Debut ('El debut'), de Jesse Eisenberg, que será su estreno en el Reino Unido.

En total, habrá 33 estrenos absolutos, entre largometrajes (9), series, mediometrajes, cortos y obras inmersivas. Entre los largomentrajes, estarán las últimas obras de los directores Anthony Wonke, Travis Knight, Brad Bird, Carol Morley, Federico Borgia o Mohsen Amiryousefi.

Aunque la mayoría de proyecciones tendrán lugar en cines del centro de Londres, en esta edición habrá diez escenarios diferentes fuera de la capital británica, incluso en Escocia y Gales.

Proyecciones

Entre las películas más destacadas, que serán exhibidas en el Southbank Centre Royal Hall, la pantalla más importante del festival, se encuentran las españolas 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen y 'La bola negra' de Javier Ambrossi y Javier Calvo, 'Fatherland' del polaco Pavel Pawlikowski, 'Fjord' del rumano Cristian Mungiu, 'Ink', del británico Danny Boyle o 'Bunker' del francés Florian Zeller. Sin embargo, todas ellas han sido estrenadas previamente en otros festivales.

La directora del festival, Kristy Matheson, recordó que en esta 70 edición, como en la primera, el festival trata de "volverse hacia los artistas que sintetizan nuestra época", a través de visiones personales que cristalizan las conmociones, dilemas y entusiasmos de nuestra era.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Ariana Grande rompe en llanto en último concierto antes de retiro temporal

Maggie Gyllenhaal, jurado de la Mostra, denuncia problema sistémico para directoras de cine

India: Un viaje por la historia, la cultura y la tradición

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
PETRÓLEO

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
Aumentan tensiones

EEUU lanza ataques sobre objetivos en Irán en respuesta a ofensiva contra bases estadounidenses

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba. video
El Diario en 90 segundos

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

 Erin Piacenti murió como consecuencias de las heridas causadas en el apuñalamiento. en Times Square. (Redes Sociales)
NUEVA YORK

Víctima de apuñalamiento en Times Square trabajaba en Bank of America

Esta foto de prensa, tomada el 5 de julio de 2026 y obtenida de la Casa Real de Noruega el 6 de julio de 2026, muestra a la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al Príncipe Heredero Haakon de Noruega viendo el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Brasil en el Palacio Real de Oslo, Noruega.  
MONARQUÍA

Mette-Marit se ausenta de la proclamación del rey Haakon VIII por complicación de salud

Te puede interesar

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, visitó la Faja Petrolífera del Orinoco, en el sur de Venezuela el 12 de febrero de 2026  (Imagen facilitada por la Presidencia de Venezuela)
ACUERDOS PETROLEROS

EEUU desea hacer "mucha inversión" en Venezuela, afirma secretario de Energía; Chevron se prepara

Por Valeria Montero
Pleno de la Comisión de Miami-Dade. 
PODER CONDAL

Miami-Dade da luz verde a nueva sede de Kelly Tractor cerca de los humerales

Imagen referencial
PAUSA JURÍDICA

Juez frena temporalmente demanda de Florida contra píldora abortiva

Ceuta, ciudad autonónoma de España, entre tensiones y aniversario este 2 de septiembre de 2026 (Imagen referencial)
RESPALDO

Comunidad española de Miami convoca acto en apoyo a Ceuta

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
PETRÓLEO

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina