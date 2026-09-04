Arrestan a pasante de terapia por relaciones sexuales con pacientes en Homestead

MIAMI.- Una pasante de salud mental fue arrestada después de que dos pacientes de un centro de rehabilitación de Homestead denunciaran haber mantenido relaciones sexuales con ella mientras permanecían bajo su cuidado.

Michelle Luchau-Rebora, de 32 años y residente de Pinecrest, trabajaba en New Hope CORPS, institución para el tratamiento de adicciones y trastornos de conducta ubicada en el 1020 de North Krome Avenue.

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Los informes policiales describen encuentros independientes con dos hombres atendidos en el establecimiento. Uno afirmó que el vínculo comenzó en junio de 2025 y se prolongó cerca de tres meses. Parte de la actividad habría ocurrido durante consultas dentro de las instalaciones.

En el segundo caso, la investigada presuntamente proporcionó explicaciones falsas para que el cliente obtuviera autorización de salida. Ambos se habrían reunido en la vivienda de ella, la casa de su madre en Key Biscayne y el Jackson Memorial Hospital.

El denunciante declaró que Luchau-Rebora le pidió mantener la situación en secreto porque su divulgación podía perjudicarle profesionalmente. Los señalamientos llegaron a la administración después de concluir los encuentros.

La institución puso fin a las labores de la pasante y notificó a las autoridades. La Policía de Homestead desarrolló la pesquisa con la colaboración de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Luchau-Rebora se entregó el 1 de septiembre sin incidentes. Una jueza encontró causa probable y fijó una fianza de $5.000.

La acusada afronta imputaciones relacionadas con conducta sexual de una psicoterapeuta hacia personas bajo tratamiento. El proceso permanece abierto y no se ha dictado una condena.