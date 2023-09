Gema Corredera: "La música vive en mí"

“Se trata de un formato que no es un concierto, es un espectáculo donde voy a cantar las canciones que la gente conoce, y otras cosas que voy a estrenar y voy a revelar como parte de mi vida personal. También voy a compartir con el público, van a pasar cosas en las que el público, con su intervención, va a decidir que puede ocurrir, cuál es el camino que va a tomar el espectáculo”, adelantó Gema Corredera en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Hemos hecho un guion en el que hemos tratado de contar la historia de mi vida personal, por eso se llama Lo que no te conté, porque muchas veces los artistas cantamos y en entrevistas hablamos sobre un disco, pero en esta ocasión voy a compartir cosas personales, del terreno creativo, de cómo uno piensa, y qué es lo que hace que uno cante determinada música o que su música suene de determinada manera”, agregó.

Lo que no te conté

Sin querer revelar muchos detalles de lo que contará esa noche, Gema Corredera enfatizó que compartirá con el público su mundo interior, esa sonoridad que habita en ella. Y es la primera vez que se aventura a realizar un show interactivo.

“Siempre he pensado que la música vive en mí. Y uno de mis sueños más íntimos ha sido convertirme en eso, en esa cosa que amo desde que nací y que suena constantemente en mi cabeza cuando estoy despierta o dormida. Quiero compartir con el público cosas que pasan dentro de mi cabeza y que no están cuando canto porque solamente tengo una voz, pero en ese espectáculo voy a poder contar con otras voces y compartir la música y los diferentes instrumentos que suenan dentro de mi cabeza, todo el proceso creativo. No quiero adelantar más, pero creo que será muy interesante”.

“La noche del estreno estaré sola, pero a partir de las siguientes ediciones tendré un invitado especial. Voy a cantar canciones con mis músicos, pero mis músicos también tendrán una especie de personaje y la guitarra va a estar como siempre. Cantaré las canciones que ya conocen y que me piden”.

Corredera recordó sus inicios y cuánto han cambiado sus prioridades desde entonces, algo que contaría en las páginas de un libro.

“Contaría lo que siento, las cosas que han cambiado a lo largo de mi vida. Cuando uno empieza en la música, tiene ilusiones y sueños que van cambiando con los años. Al principio uno quiere impresionar, que todo el mundo vea de lo que uno es capaz de hacer con la música, con la voz, con el instrumento, con las canciones. Y con los años uno va cambiando esa perspectiva y esos sueños se van convirtiendo en el deseo de comunicar, en las ganas de compartir con la gente lo que siente y lo que tiene adentro, de influir, de alguna manera, en la vida de los demás, que mi voz y mis canciones toquen a la gente y puedan servir para sus propios sentimientos, para salvar a alguien, para inspirar, expuso.

“Diría un libro cómo esas cosas cambian, cómo ha ido cambiando mi vida. Y agradezco tanto la comunicación y el cariño del público. Y no es que no lo hacía cuando era joven, pero cuando era joven estaba loca por impresionar, no por la fama exactamente, porque quería que me escucharan y dijeran: ¡wow! que bien lo hace. Creo que eso nos pasa a todos los artistas al principio, pero en mi caso eso fue cambiando con los años”, añadió.

Evolución a través de la música

Fue así cómo fue descubriendo el verdadero significado de ser artista.

“Ya hace años que mi sueño es compartir con los músicos, con el público. Y sentir que lo que uno da regresa y querer aportar un poco a la gente. No lo digo como un cliché,

aunque lo parezca. Ser artista, al final, no es una necesidad de impresionar, sino de comunicación. Y eso lo he aprendido con los años de trabajo, de música, de estudio”.

Aunque estos días no se da a la tarea de escribir un libro, sí prepara su próximo álbum.

“Estoy trabajando en un nuevo disco, en el que quiero dar una visión personal de las canciones clásicas de la música cubana, de esas canciones que surgieron antes de que yo naciera, temas que aun hoy perduran y siguen siendo grabados y cantados por artistas de diferentes partes del mundo”, contó sobre lo que será su próximo trabajo musical.

El material discográfico, que aún no titula, verá la luz en 2024.

“Yo quiero dar mi visión de esa música cubana, va a haber un poco de todo, estamos trabajando la producción, ahora estamos eligiendo los temas, pienso que el disco saldrá para el próximo año. Lo voy a grabar en San Francisco, California”, adelantó.

“Todavía no tengo el título, pero sí sé que las canciones van por ahí y que voy a dar una visión muy personal de esa música. Espero que le guste a la gente y que se conecten con esta música, y que puedan ver las canciones clásicas, que muchos hemos escuchado, con otra óptica. Habrá canciones muy conocidas como Aquellos ojos verdes”, agregó.

Sobre cómo evalúa la música de hoy en día, considera que los gustos musicales son cuestión de moda y preferencia.

“Yo me pregunto: ¿qué pasaría si en vez de estar en 2023 estuviéramos en 1923 y me estuvieras preguntado qué creo de la rumba? La música es todo cuestión de moda. Hay mucha gente que critica el reguetón y a los reguetoneros o la música de reparto, que ahora está muy en boga. La industria es un soporte para los creadores, pero la música refleja la sociedad y la historia tiene la última palabra, es la que dice lo que queda y lo que se va. Todo se transforma. Uno lanza su trabajo al viento y la gente se lo queda o no”.

A la pregunta de cuál es ese gran anhelo que aun desea cumplir, contestó:

“Pues cantar en Cuba libre. Yo he cantado en Cuba después que me fui en 1992, he cantado como cuatro veces, pero yo quiero cantar y que sea distinto”.

Aún están por fijar las otras fechas del espectáculo Lo que no te conté. Para más información sobre la serie que presenta Gema Corredera, visite los perfiles en Instagram @gemacorrederaoficial o @supermammothproject. Boletos a la venta en shotgun.live.