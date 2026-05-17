domingo 17  de  mayo 2026
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En imágenes: presentan en Miami un avance de Casa de Campo Fashion Week

La velada reunió a líderes, celebridades y figuras influyentes, en un adelanto exclusivo del evento que buscar posicionar a República Dominicana como epicentro global de moda, lujo y bienestar

Lucy Morillo, Gilberto A. Minaya, cónsul de República Dominicana en Miami; Claudia Sánchez, vicecónsul, junto a modelos que lucieron diseños de Giannina Azar.&nbsp;

Lucy Morillo, Gilberto A. Minaya, cónsul de República Dominicana en Miami; Claudia Sánchez, vicecónsul, junto a modelos que lucieron diseños de Giannina Azar. 

Iván Pedraza/ DLA
Lisbet Fernández-Viña, Loida Kycet, y Jason Kycek, vicepresidente y ejecutivo de marketing de Casa de Campo Resort & Villas, junto a Lucy Morillo.

Lisbet Fernández-Viña, Loida Kycet, y Jason Kycek, vicepresidente y ejecutivo de marketing de Casa de Campo Resort & Villas, junto a Lucy Morillo.

Iván Pedraza/ DLA
Marianela Ancheta, Miss Cuba 2024.

Marianela Ancheta, Miss Cuba 2024.

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El diseñador de moda Nicolás Felizola.&nbsp;

El diseñador de moda Nicolás Felizola. 

Iván Pedraza/ DLA
Sissi Fleitas.&nbsp;

Sissi Fleitas. 

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Lisbet Fernández-Viña, Lucy Morillo y Carlos Mejía, el Fashion Gurú.

Lisbet Fernández-Viña, Lucy Morillo y Carlos Mejía, el Fashion Gurú.

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Marianela Ancheta y Carlos Adyan.

Marianela Ancheta y Carlos Adyan.

La periodista Sofía Lachapelle.&nbsp;

La periodista Sofía Lachapelle. 

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Calvin Hughes y Lucy Morillo.

Calvin Hughes y Lucy Morillo.

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Lucy Morillo, Michele Auchet Estrella, Nicolás Estrella y Lisbet Fernandez-Viña.

Lucy Morillo, Michele Auchet Estrella, Nicolás Estrella y Lisbet Fernandez-Viña.

Iván Pedraza/ DLA
La empresaria y artista de belleza Mily Ajo, junto a su esposo.

La empresaria y artista de belleza Mily Ajo, junto a su esposo.

Iván Pedraza/ DLA
Iliana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Amérricas; Wilma Hernández, editora de Cultura y Entretenimiento de Diario Las Américas; y Maylen Montoto, directora de marketing de Wine41.

Iliana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Amérricas; Wilma Hernández, editora de Cultura y Entretenimiento de Diario Las Américas; y Maylen Montoto, directora de marketing de Wine41.

Lisbet Fernandez-Vina, el Dr. Rudolph Moise y Yaniris Felipe.&nbsp;

Lisbet Fernandez-Vina, el Dr. Rudolph Moise y Yaniris Felipe. 

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Luis Montoto y Jorge Tijerino.&nbsp;

Luis Montoto y Jorge Tijerino. 

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Xuan Flores y Charlene Conill.

Xuan Flores y Charlene Conill.

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La periodista Wilma Hernández.

La periodista Wilma Hernández.

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- MDM Hotel Group y S Revista se unieron para celebrar en Miami el kickoff oficial de la primera edición de Casa de Campo Fashion Week, marcando el inicio de un evento que promete consolidarse como uno de los encuentros de moda, lujo y estilo de vida más relevantes del Caribe.

La celebración se llevó en Drake’s, ubicado en el JW Marriott Miami, uno de los hoteles emblemáticos operados por MDM Hotel Group.

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El reconocido grupo hotelero, con propiedades icónicas en el centro de Miami, fue anfitrión de esta exclusiva velada, que reunió a una selecta audiencia de líderes, celebridades, empresarios, diseñadores y figuras influyentes de la comunidad.

Como parte central de la noche, los invitados vivieron un preview de lo que será Casa de Campo Fashion Week, cuya primera edición se celebra del 4 al 7 de junio en República Dominicana con el objetivo de posicionar a la región como un nuevo epicentro global de moda, arte y bienestar.

Asimismo, S Revista presentó la edición especial Power Players 2026, que dedicó su portada a la reina Sofía de España.

Al evento asistieron destacadas personalidades como el diseñador Nicolás Felizola, Migbelis Castellanos, Marianela Ancheta y Carlos Adyan, junto a ejecutivos y representantes de Casa de Campo Resort & Villas, MDM Hotel Group, JW Marriott y S Revista.

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