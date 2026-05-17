En imágenes: presentan en Miami un avance de Casa de Campo Fashion Week

Iliana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Amérricas; Wilma Hernández, editora de Cultura y Entretenimiento de Diario Las Américas; y Maylen Montoto, directora de marketing de Wine41.

La empresaria y artista de belleza Mily Ajo, junto a su esposo.

Lisbet Fernández-Viña, Loida Kycet, y Jason Kycek, vicepresidente y ejecutivo de marketing de Casa de Campo Resort & Villas, junto a Lucy Morillo.

Lucy Morillo, Gilberto A. Minaya, cónsul de República Dominicana en Miami; Claudia Sánchez, vicecónsul, junto a modelos que lucieron diseños de Giannina Azar.

MIAMI.- MDM Hotel Group y S Revista se unieron para celebrar en Miami el kickoff oficial de la primera edición de Casa de Campo Fashion Week, marcando el inicio de un evento que promete consolidarse como uno de los encuentros de moda, lujo y estilo de vida más relevantes del Caribe.

La celebración se llevó en Drake’s, ubicado en el JW Marriott Miami, uno de los hoteles emblemáticos operados por MDM Hotel Group.

El reconocido grupo hotelero, con propiedades icónicas en el centro de Miami, fue anfitrión de esta exclusiva velada, que reunió a una selecta audiencia de líderes, celebridades, empresarios, diseñadores y figuras influyentes de la comunidad.

Como parte central de la noche, los invitados vivieron un preview de lo que será Casa de Campo Fashion Week, cuya primera edición se celebra del 4 al 7 de junio en República Dominicana con el objetivo de posicionar a la región como un nuevo epicentro global de moda, arte y bienestar.

Asimismo, S Revista presentó la edición especial Power Players 2026, que dedicó su portada a la reina Sofía de España.

Al evento asistieron destacadas personalidades como el diseñador Nicolás Felizola, Migbelis Castellanos, Marianela Ancheta y Carlos Adyan, junto a ejecutivos y representantes de Casa de Campo Resort & Villas, MDM Hotel Group, JW Marriott y S Revista.