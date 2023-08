Cantante Alevalen: "La música para mí lo es todo"

"Fue en una expo feria que hizo la esposa de Nacho donde surgió trabajar juntos. Previo al evento, hubo unas reuniones y entre la lluvia de ideas que salieron de esas conversaciones, dijimos: 'mira, vamos a hacer una canción sola'. El día que estábamos cantando frente al publico en el Hotel kristoff (Zulia), en plena tarima, Nacho me dijo: 'señorita, tú y yo vamos a hacer una canción', y yo dije: 'play (jugar)'. Así fue como espontáneamente nació Miedo", declaró en exclusiva la zuliana de 20 años de edad.

Es así como surgió Miedo, un tema que cuenta con un videoclip grabado en el Parque Nacional Mochima (Venezuela), bajo la dirección de José Borrero y que proyecta -en un ambiente playero- los temores que pueden surgir entre dos personas que se gustan, pero que prefieren evitar un compromiso.

A una semana de su lanzamiento, la producción cuenta con más de 300 mil reproducciones en YouTube y Nacho agradeció a Alevalen por este sencillo.

"Les envío bendiciones a todos, en especial a mi querida Alevalen, porque hicimos este tema en colaboración. Es una canción que tuvimos la oportunidad de componer juntos en una muy bonita sesión de estudio en la ciudad de Maracaibo y que desde hoy va a hacer su nuevo sencillo. Agradecido con ella por quererme hacer parte de su linda carrera, que está comenzando, y que espero vaya en ascenso con el favor de Dios y el apoyo del público. Bendiciones, Alevalen, espero que esto sea el comienzo de grandes cosas para ti. Para mí siempre será un placer colaborar con artistas como tú, que se han dedicado a su carrera y que principalmente creen en sí mismo", dijo a través de un video el cantante, previo al lanzamiento oficial del video el pasado 10 de agosto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ALEVALEN (@alevalenofficial)

Amante del arte

Proveniente de una familia zuliana, Alejandra Valentina Añez Ávila nació en la ciudad de Maracaibo el 6 de noviembre de 2002. Sin ningún referente artístico directo, Alevalen es la primera artista que surge de los Ávila.

"A los 5 años cantó en dos festivales; sin embargo, yo no estaba de acuerdo porque este camino de la fama es duro, pero cuando creció participó en un certamen de belleza que se llama Mini Zulia y allí le tocó demostrar un talento; yo le dije: 'canta, tú naciste con eso'. Cuando salió de grabar, pues nada y nada menos me dijo: 'no quiero ser miss, esto es lo mío (cantar)'; realmente, así es", contó en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS Yahilis Ávila, mamá y mánager de la también modelo y diseñadora de moda, quien ahora -con orgullo- ve cómo su hija se labra un camino en la industria.

"Como madre me siento feliz de poder ver el avance que tiene como artista. De la mano de Dios, espero que le guste a todo el público lo que está haciendo con amor y dedicación", agregó Yahilis.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Super Sabado Sensacional (@sabado_sensacional)

Pese a ser la primera de su familia que debuta en el mundo artístico, Alevalen tiene tres pilares muy claros para lograr sus metas como cantante: la organización, la programación y la pasión.

"La organización y la programación es algo que siempre aplico de la arquitectura, que -aunque en el medio es demasiado complicado- son siempre importantes. Como artista debo hacer tantas cosas, pero al hacer todo con organización el resultado siempre será exitoso", aseguró la intérprete de Tripe s, el cual fue grabado en Estados Unidos.

"Tengo muchos miedos, pero el miedo más grande que puedo sentir es poder perder a mis padres y a mi familia. Soy muy romántica y sentimental. Es ley de la vida, eso va a pasar en algún momento, pero ese es el único miedo que siento que puede ser relevante porque al final todos los miedos los tenemos que atravesar. Y yo digo que si no hay miedo no hay pasión. Me monto en una tarima y me monto asustada y temblando, pero cuando agarro el micrófono y suena el primer sonido, ya se me va. Y así es que uno debe afrontar esos miedos: atravesándolos", añadió Alevalen al ser cuestionada sobre sus miedos.

Más música

Además de su tema junto a Nacho, la futura arquitecto se prepara para seguir desarrollando más proyectos musicales. Algunos de ellos, tienen como lugar Estados Unidos.

"Vienen proyectos muy interesantes. Pronto voy a estar en Miami; de hecho, muchas de las canciones que saqué en mi EP pasado, como Tripe s, las grabé en los Estados Unidos con un grupo increíble. Varios de los temas ya han salido, pero otros están por estrenarse", adelanto la cantante.

Embed

"La música para mí es alegría, diversión, tranquilidad, tristeza. La música para mí lo es todo, es mi vida. Así como puede acompañarme en el mejor momento de felicidad también me puede acompañar en el peor", finalizó Alevalen.