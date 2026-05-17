Llega a Prime Video el 'thriller' político "Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War"

Luego de 3 años en silencio desde su última temporada, Jack (John Krasinski), James Greer (Wendell Pierce) y Mike November (Michael Kelly) regresan al ruedo para enfrentarse a un antagonista despiadado que confronta a nuestros protagonistas con su pasado y el sistema de justicia que defienden ciegamente. Con secuencias de acción de todo tipo (persecuciones, tiroteos, peleas cuerpo a cuerpo) y el clásico suspenso del thriller político lleno de vueltas de tuerca, Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War nos presenta personajes nuevos (como Emma Marlow, encarnada por Sienna Miller) y decisiones irreversibles que marcan un hito en el futuro de la saga de Jack Ryan.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el director Andrew Bernstein (It: Welcome to Derry, The Diplomat, Jack Ryan) y el actor Michael Kelly (Jack Ryan, The Penguin, Now You See Me) por el estreno del largometraje Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War. Ambos compartieron su experiencia dando el salto de formato serie a un largometraje, los retos narrativos y de producción a los que se enfrentaron rodando en múltiples locaciones, los cambios que trae al arco dramático de Jack y su equipo esta historia (y cómo está pensada para los fans de la serie y atraer a público nuevo) y los dilemas morales a los que se deben enfrentar sus personajes dotándolos de una profundidad que no había sido explorada hasta entonces.