domingo 17  de  mayo 2026
PLATAFORMAS

Llega a Prime Video el 'thriller' político "Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War"

Entrevista al director Andrew Bernstein y al actor Michael Kelly por el estreno del largometraje Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War, el nuevo capítulo de esta saga que cambiará para siempre el rumbo de Jack y su equipo.

Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War&nbsp;lleva&nbsp;la famosa serie de&nbsp;Prime Video a formato largometraje. &nbsp;

Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War lleva la famosa serie de Prime Video a formato largometraje.

 

Cortesía/ Amazon MGM Studios
Por Jorge Luis Sánchez Grass

MIAMI.- El 25 de mayo Prime Video estrena Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War, una secuela en formato largometraje de la serie Jack Ryan de 2018.

Luego de 3 años en silencio desde su última temporada, Jack (John Krasinski), James Greer (Wendell Pierce) y Mike November (Michael Kelly) regresan al ruedo para enfrentarse a un antagonista despiadado que confronta a nuestros protagonistas con su pasado y el sistema de justicia que defienden ciegamente. Con secuencias de acción de todo tipo (persecuciones, tiroteos, peleas cuerpo a cuerpo) y el clásico suspenso del thriller político lleno de vueltas de tuerca, Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War nos presenta personajes nuevos (como Emma Marlow, encarnada por Sienna Miller) y decisiones irreversibles que marcan un hito en el futuro de la saga de Jack Ryan.

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DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el director Andrew Bernstein (It: Welcome to Derry, The Diplomat, Jack Ryan) y el actor Michael Kelly (Jack Ryan, The Penguin, Now You See Me) por el estreno del largometraje Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War. Ambos compartieron su experiencia dando el salto de formato serie a un largometraje, los retos narrativos y de producción a los que se enfrentaron rodando en múltiples locaciones, los cambios que trae al arco dramático de Jack y su equipo esta historia (y cómo está pensada para los fans de la serie y atraer a público nuevo) y los dilemas morales a los que se deben enfrentar sus personajes dotándolos de una profundidad que no había sido explorada hasta entonces.

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