domingo 7  de  septiembre 2025
DUELO

Giorgio Armani será sepultado el lunes en la intimidad familiar

Los funerales de Giorgio Armani se llevarán a cabo en la pequeña iglesia de San Martino, en el pueblo medieval de Rivalta, al sur de Milán

Agentes de seguridad de la firma Armani escoltan el auto fúnebre que traslada el cuerpo del diseñador Giorgio Armani.&nbsp;

Agentes de seguridad de la firma Armani escoltan el auto fúnebre que traslada el cuerpo del diseñador Giorgio Armani. 

AFP/ Piero Cruciatti

ROMA.- El modisto italiano Giogio Armani, que falleció el jueves a los 91 años, será inhumado el lunes en la tarde en la intimidad familiar en un pueblo del norte de Italia, anunciaron las autoridades locales.

"Los funerales privados de Giorgio Armani se llevarán a cabo en la pequeña iglesia de San Martino, en el pueblo medieval de Rivalta", a unos 100 kilómetros al sur de Milán, indicó el domingo la Asociación de castillos del Ducado de Parma, Plaisance y Pontremoli.

Lee además
El diseñador Giorgio Armani despide el desfile en Milán de su colección masculina otoño-invierno 20-21. 
TRIBUTO

"El fin de una época": Milán despide al "rey" de la moda Giorgio Armani
El mundo despide a Giorgio Armani: tributos y homenajes tras su muerte
DUELO

El mundo despide a Giorgio Armani: tributos y homenajes tras su muerte

Giorgio Armani iba con frecuencia a esta pequeña comuna que alberga ya la tumba de su madre.

Los alrededores serán cerrados "por razones de seguridad y para garantizar la confidencialidad de los funerales, previstos a las 15H30 (13H30 GMT)", agregó el comunicado publicado en Facebook.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, también anunció una jornada de duelo en la capital económica italiana el lunes.

El domingo, miles de personas seguían acudiendo a la capilla ardiente abierta hasta las 18H00 (16H00 GMT) en el Armani Teatro de Milán, sede del grupo Armani, en el antiguo barrio industrial de la ciudad.

Asistieron personalidades como el ex primer ministro Matteo Renzi, el compositor Ludovico Einaudi y el presidente del Napoli FC Aurelio De Laurentiis.

Imponentes coronas de rosas fueron colocadas a la entrada de la sala donde reposa el ataúd.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Giorgio Armani, ícono de la moda italiana, fallece a los 91 años

Medallista olímpica tiende puentes entre el deporte y la cultura en Miami

Winibey López: 30 años de arte que emociona y transforma

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
DICTADURA

Testimonios de generales confirman definición de EEUU: Venezuela,  un narcoestado 

Xin Zhilei posa con el premio a la mejor actriz que otorga el Festival de Cine de Venecia. 
FESTIVAL DE CINE

La china Xin Zhilei gana el premio a la mejor actriz en Venecia

El portavoz del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez.  
REDES

Afirman que Jorge Rodríguez "nunca estuvo en China", no hubo "cálida bienvenida" de Jinping

El expresidente polaco Lech Walesa con su guayabera confeccionada por la empresa De la Campa Federal.  video
LAZO SIMBÓLICO

Cubanoamericano veterano confecciona guayabera de Lech Walesa para su gira norteamericana

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo. video
MÚSICA

"¡Hey Brasil!: Así fue la actuación de Karol G en medio tiempo de la NFL en Sao Paulo

Te puede interesar

Vista frontal de la Ermita de la Caridad en Miami, Florida. 
FE

Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad anuncia celebración en honor a Nuestra Señora de la Caridad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
DICTADURA

Testimonios de generales confirman definición de EEUU: Venezuela,  un narcoestado 

Víctor Hugo Arteaga, periodista mexicano.
MÉXICO

Poder económico compra voluntades y los narcos tienen infiltrados donde quiera

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo. video
MÚSICA

"¡Hey Brasil!: Así fue la actuación de Karol G en medio tiempo de la NFL en Sao Paulo