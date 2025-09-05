viernes 5  de  septiembre 2025
DUELO

El mundo despide a Giorgio Armani: tributos y homenajes tras su muerte

La muerte de Giorgio Armani marca el final de una era, pero su legado permanecerá vivo en cada traje y cada inspiración que dejó para futuras generaciones

AFP/ Gabriel Bouys
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El mundo de la moda y la cultura está de luto tras la muerte de Giorgio Armani, quien este jueves, a los 91 años. La noticia ha provocado una ola de reacciones en todo el mundo, reflejando la profunda influencia que el diseñador italiano tuvo en la industria, la sociedad y la forma de entender la elegancia.

Desde celebridades hasta líderes políticos, muchos destacaron la creatividad, la sobriedad y el legado de Armani, considerado un verdadero visionario que marcó varias generaciones con su estilo atemporal y su capacidad para transformar la moda en arte.

Entre los homenajes más destacados, Donatella Versace escribió en sus redes sociales: "El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado por siempre."

Otros diseñadores internacionales, como Ralph Lauren, Valentino Garavani y Diane von Furstenberg, también expresaron su respeto y admiración, recordando cómo Armani cambió la industria con su enfoque minimalista y elegante que redefinió la sastrería y el lujo moderno.

"Su visión moldeó no solo la moda, sino también la comprensión del estilo en sí, demostrando cómo una marca de ropa puede extenderse al estilo de vida, la hotelería, la restauración, la cultura, el cine y más allá", declaró Tommy Hilfiger en un comunicado enviado a la AFP.

Agregando que siempre admiró su arte, su espíritu innovador y su inquebrantable dedicación a la excelencia. "Su legado seguirá siendo uno de los capítulos más influyentes en la historia de la moda".

Tributos

Figuras del cine y la televisión, entre ellas Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Michelle Pfeiffer, Naomi Campbell y Cindy Crawford, compartieron mensajes de agradecimiento y cariño, muchos recordando cómo el trabajo de Armani influyó en sus carreras y en la imagen pública que proyectan. Sus palabras reflejan no solo admiración por su talento, sino también la cercanía que muchos sintieron hacia el diseñador.

En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni calificó a Armani como un: "símbolo de lo mejor de Italia", mientras que el presidente Sergio Mattarella destacó la importancia de su obra para el prestigio internacional de la moda italiana. Ambos coincidieron en señalar que su legado no solo está en la ropa, sino en la manera en que llevó la cultura italiana al mundo.

En la ciudad que vio nacer su imperio, se colocó una rosa roja frente a la sede de Armani como muestra de respeto y admiración. La capilla ardiente se abrirá en el Armani/Teatro de Milán y el funeral será privado, siguiendo los deseos del diseñador y de su familia.

La muerte de Giorgio Armani marca el final de una era, pero su legado permanecerá vivo en cada colección y cada inspiración que dejó para futuras generaciones. El mundo recuerda hoy no solo a un diseñador, sino a un creador que redefinió la elegancia y la estética contemporánea.

