Giorgio Armani, ícono de la moda italiana, fallece a los 91 años

AFP/ PATRICK KOVARIK
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El mundo de la moda está de luto tras la muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano, quien falleció a los 91 años este jueves en su hogar en Milán, rodeado de sus seres queridos. La noticia fue confirmada por su empresa, que pidió respeto y privacidad para la familia en estos momentos difíciles.

“El señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos”, declaró el Grupo Armani a través de un comunicado, donde describieron al diseñador como: “un motor incansable”.

“Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente con su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar adelante su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”, se lee en el comunicado.

En junio de 2025, luego de que por primera vez Armani se ausentara a su habitual saludo en el desfile de la marca en la Semana de la Moda Masculina de Milán, la compañía emitió un comunicado indicando que se encontraba recuperándose en casa, sin especificar su estado de salud.

Armani, nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia, inició su carrera profesional en el campo de la medicina antes de descubrir su verdadera pasión: la moda. En 1975 fundó su propia casa de diseño, que rápidamente se convirtió en un referente internacional gracias a su estilo elegante, minimalista y sofisticado. Su enfoque innovador, caracterizado por trajes sin forro, cortes precisos y colores neutros, revolucionó tanto la moda masculina como femenina, consolidándolo como uno de los diseñadores más influyentes de su generación.

A lo largo de su vida, Giorgio Armani expandió su marca más allá del mundo de la moda, incursionando en la hostelería, el diseño de interiores, perfumes, cosméticos y hasta el deporte, con la creación del equipo de baloncesto EA7 Emporio Armani Milan. Su ética de trabajo incansable y su visión empresarial transformaron la moda italiana en un referente global, llevando el lujo y la elegancia italiana a todos los rincones del mundo.

Aunque su legado profesional es incuestionable, quienes lo conocieron destacan su carácter reservado y su dedicación a la familia. Armani continuó activo en su empresa hasta sus últimos días, supervisando personalmente colecciones y decisiones estratégicas, demostrando su pasión por la moda y el diseño incluso en la vejez.

La familia Armani ha solicitado privacidad y respeto durante este periodo de duelo. Se ha anunciado que se abrirá una cámara ardiente en Milán y que el funeral será privado, en un acto íntimo para honrar la memoria del diseñador que marcó un antes y un después en la industria de la moda. Su influencia y estilo permanecerán como un legado imborrable para futuras generaciones de diseñadores y amantes de la moda en todo el mundo.

