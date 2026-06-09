Giselle Blondet reaparece y habla sobre problema de salud que ha enfrentado

La actriz, escritora y presentadora de radio y televisión Giselle Blondet llega a los Latin Billboard 2022 en Watsco Center, en Florida.

MIAMI.- Tras varias semanas ausente de las redes sociales, la presentadora Giselle Blondet reapareció en Instagram para compartir con sus seguidores la batalla de salud que estuvo enfrentando durante los últimos ocho meses.

A través de un video compartido en la plataforma, Blondet expuso que un problema de salud derivó en una cirugía menor que se complicó.

"¡Estoy viva, estoy sana! Han sido ocho meses difíciles. Como ustedes saben, tuve una operación que se complicó, era una operación bastante sencilla, pensaba que iba a estar fuera tres semanas, se complicó", comentó en el audiovisual publicado el 8 de junio.

"Tuve unas bacterias, unas infecciones, etcétera, y me tuvieron que operar otra vez. Se complicó y lo más importante para mí en este momento es mostrar mi agradecimiento a Dios primero, porque sin él literalmente no estaría aquí", aseveró la presentadora.

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Agradecimiento

Asimismo, Blondet agradeció el apoyo y muestras de cariño de familiares, amigos y seguidores, quienes en redes le manifestaban su preocupación.

"Gente que yo nunca me hubiera imaginado que me fueran a dar una llamada o que o que fueran a estar preocupados por mí. Me sorprendieron".

En este sentido, la boricua insistió en la importancia de la fe para salir adelante en medio de su recuperación, además de mantener una actitud positiva ante algunas adversidades.

Por último, señaló que áun no se encuentra 100% recuperada, pero que la rehabilitación le ha ayudado a avanzar. "Ya me puedo sentar, ya puedo manejar, ya puedo disfrutar, salir al aire libre, todavía me falta, no tengo que hacer terapia física, etcétera, pero estoy bien".