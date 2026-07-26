Cantante Bon Calso lanza el sencillo "Children"

MIAMI.- Children es el nuevo EP del cantante Bon Calso donde defiende que cuando los sentimientos son genuinos, permanecen. Aunque se cambie de etapa, crecer, perder y acumular experiencias solo transforman la manera de comprenderlos.

Bon Calso abre este nuevo trabajo con Sin Un Plan y asume el control completo de la dirección y la producción para construir un nuevo lenguaje sonoro, visual y emocional.

Consolidando, así la nueva etapa artística que viene dibujando desde que comenzó el año.

A través de las dos colaboraciones del EP, el artista madrileño ocupa con autoridad su lugar en la escena actual y construye de forma orgánica un puente que cruza la escena artística contemporánea.

Proyecto

En Diamantes se une a Rels B, una de las voces contemporáneas más relevantes de la música en castellano; para después continuar con CASINO junto a SouzReptil1k17 miembro fundador del colectivo ANB e icono esencial para entender, desde lo mas profundo del underground madrileño, a toda una generación de artistas.

La recta final se encara con Patrulla, donde se vuelve a reafirmar la idea central de este trabajo de que los cambios no consisten necesariamente en destruir lo que uno fue, sino en reconciliarse con ello y observarlo desde un nuevo lugar.

El proyecto termina con ACT. I (NO END), una pieza que funciona como outro sin plantear un final definitivo. Donde se brinda por los siguen presentes, lo que quedó atrás y lo queda por hacer.